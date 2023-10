Preminuo glumac iz Tarantinovih filmova, od njega se oprostio shrvani oskarovac

Keith Jefferson glumac koji je najpoznatiji po ulogama u Tarantinovim filmovima "Django Unchained", "Hateful Eight" i " Once Upon a Time in Hollywood", preminuo je od raka u 53. godini. Jefferson je na Instagramu 9. kolovoza objavio da mu je dijagnosticirana bolest, a za manje od mjeseca je izgubio životnu bitku.

Vijest o smrti objavio je oskarovac Jamie Foxx, koji je bio dugogodišnji Jeffersonov prijatelj.

- Keith, bio si samo apsolutna gracioznost, imao si čisto srce cijelog života, tvoja ljubav je neizmjerna, bio si nevjerojatna duša. Svima ćeš nam jako nedostajati. Trebat će dugo vremena da se ovo zacijeli. Doviđenja moj prijatelju. Volim te, napisao je Foxx i dodao:

"Sada sve boli, teško mi je pregledavati ove slike proživljavajući uspomene na to kako smo se sjajno zabavljali. Nedostajat ćeš mi, čovječe", napisao je Foxx, koji se s Jeffersonom družio od fakulteta.

VEZANI ČLANCI:

Višestruko nadareni Jefferson bio je glumac, producent i trener glume. Njegov rad s Foxxom datira iz 1998. godine, kada se pojavio u dvije epizode sitcoma "The Jamie Foxx Show".

Glumac je prošlog mjeseca na svom Instagramu podijelio trailer za nadolazeći film "The Burial", u kojem je ostvario posljednju ulogu:

- Konačno je tu i kakav je blagoslov bio raditi na ovom filmu s nevjerojatnom grupom glumaca. Foxx i Tommy Lee Jones zajedno sa zvjezdanom postavom i mojom najvažnijom ulogom do sada, napisao je tada Jefferson.

VIDEO: Mirela Holy ljuta zbog načina na koji ju je oslovio voditelj HRT-a: 'Ovo se nije prvi put dogodilo'