Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAŽI ODŠTETU

Bivša spremačica tuži mladu milijarderku zbog omalovažavanja, rasne i vjerske diskriminacije

Foto: Instagram screenshot
1/26
VL
Autor
Vecernji.hr
28.04.2026.
u 00:30

Bivša zaposlenica Kylie Jenner, Angelica Vazquez, podnijela je tužbu zbog navodnog zlostavljanja i diskriminacije u njezinu domu. Zanimljivo je da se u tužbi ne navodi što je Kylie Jenner osobno učinila, već je tužena kao poslodavac odgovoran za radnu atmosferu u svojem domu

Angelica Vazquez, bivša kućna pomoćnica mlade milijarderke i članice Kardashian klana, Kylie Jenner, tužila je reality zvijezdu i dvije agencije za zapošljavanje, tvrdeći da je tijekom rada u njezinu domu u Hidden Hillsu trpjela sustavno zlostavljanje i diskriminaciju, piše TMZ. U podnesenoj tužbi Vazquez navodi da je od rujna 2024. do kolovoza 2025. godine bila izložena "toksičnom" i neprijateljskom radnom okruženju koje joj je na kraju narušilo psihičko zdravlje.

Vazquez, koja je salvadorskog podrijetla i prakticirajuća katolkinja, tvrdi da su je kolege i nadređena konstantno omalovažavali i ponižavali upravo zbog njezine rase, nacionalnosti i vjere. U tužbi se detaljno opisuje kako su joj dodjeljivali najteže i najnezahvalnije poslove te je izolirali od ostatka osoblja. Navodi da je bila meta ponovljenih uvredljivih komentara o svojem imigrantskom statusu i vjerskim uvjerenjima.

Situacija je, prema njezinim riječima, eskalirala u ožujku 2025., kada je jedna nadređena navodno bacila vješalice pred njezina stopala dok ju je korila pred drugima. Kontinuirani stres i poniženje doveli su do toga da je Vazquez počela patiti od anksioznosti, jakog stresa i simptoma koji nalikuju posttraumatskom stresnom poremećaju. Njezine pritužbe nadređenima, kako tvrdi, nisu urodile plodom - bile su odbačene, ismijane ili jednostavno ignorirane.

Zbog svega navedenog, u srpnju 2025. otišla je na bolovanje, a već sljedećeg mjeseca dala je otkaz jer su, kako stoji u tužbi, uvjeti rada postali nepodnošljivi. Tužbom sada traži kaznenu i kompenzacijsku odštetu, što uključuje neisplaćene plaće, naknade za obroke i stanke, kao i sve ostale beneficije za koje tvrdi da su joj nezakonito uskraćene.

Zanimljivo je da se u tužbi ne navodi što je Kylie Jenner osobno učinila, već je tužena kao poslodavac odgovoran za radnu atmosferu u svojem domu. Izvori bliski Jenner osporavaju tvrdnje, navodeći kako je Vazquez bila mlađa zaposlenica koja je imala problema s dolaskom na posao i izvršavanjem radnih obveza. Predstavnici Kylie Jenner još se nisu službeno oglasili povodom optužbi koje su zaintrigirale javnost.

*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Kylie Jenner tužba kućna pomoćnica kardashian showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trans Day of Visibility Rally Near US Capitol
U MEMOARIMA

Zvijezda hit-serije optužila slavnog kolegu: 'Bacao je stolice i vrištao na mene, mislila sam da to geniji rade'

U intervjuu za The Guardian, Dunham je s odmakom progovorila o svojoj nemoći u tim situacijama, unatoč tome što je Driveru tehnički bila šefica. "U to vrijeme nisam imala vještinu… nikada mi nije palo na pamet reći: 'Ja sam tvoja šefica, ne možeš tako razgovarati sa mnom'. U svojim dvadesetima još sam mislila da je to ono što veliki muški geniji rade: uništavaju te. Što je čudno, jer me odgojio muški genij koji to nikada ne bi učinio", izjavila je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!