Bivša spremačica tuži mladu milijarderku zbog omalovažavanja, rasne i vjerske diskriminacije

Angelica Vazquez, bivša kućna pomoćnica mlade milijarderke i članice Kardashian klana, Kylie Jenner, tužila je reality zvijezdu i dvije agencije za zapošljavanje, tvrdeći da je tijekom rada u njezinu domu u Hidden Hillsu trpjela sustavno zlostavljanje i diskriminaciju, piše TMZ. U podnesenoj tužbi Vazquez navodi da je od rujna 2024. do kolovoza 2025. godine bila izložena "toksičnom" i neprijateljskom radnom okruženju koje joj je na kraju narušilo psihičko zdravlje.

Vazquez, koja je salvadorskog podrijetla i prakticirajuća katolkinja, tvrdi da su je kolege i nadređena konstantno omalovažavali i ponižavali upravo zbog njezine rase, nacionalnosti i vjere. U tužbi se detaljno opisuje kako su joj dodjeljivali najteže i najnezahvalnije poslove te je izolirali od ostatka osoblja. Navodi da je bila meta ponovljenih uvredljivih komentara o svojem imigrantskom statusu i vjerskim uvjerenjima.

Situacija je, prema njezinim riječima, eskalirala u ožujku 2025., kada je jedna nadređena navodno bacila vješalice pred njezina stopala dok ju je korila pred drugima. Kontinuirani stres i poniženje doveli su do toga da je Vazquez počela patiti od anksioznosti, jakog stresa i simptoma koji nalikuju posttraumatskom stresnom poremećaju. Njezine pritužbe nadređenima, kako tvrdi, nisu urodile plodom - bile su odbačene, ismijane ili jednostavno ignorirane.

Zbog svega navedenog, u srpnju 2025. otišla je na bolovanje, a već sljedećeg mjeseca dala je otkaz jer su, kako stoji u tužbi, uvjeti rada postali nepodnošljivi. Tužbom sada traži kaznenu i kompenzacijsku odštetu, što uključuje neisplaćene plaće, naknade za obroke i stanke, kao i sve ostale beneficije za koje tvrdi da su joj nezakonito uskraćene.

Zanimljivo je da se u tužbi ne navodi što je Kylie Jenner osobno učinila, već je tužena kao poslodavac odgovoran za radnu atmosferu u svojem domu. Izvori bliski Jenner osporavaju tvrdnje, navodeći kako je Vazquez bila mlađa zaposlenica koja je imala problema s dolaskom na posao i izvršavanjem radnih obveza. Predstavnici Kylie Jenner još se nisu službeno oglasili povodom optužbi koje su zaintrigirale javnost.

*dijelom uz pomoć AI