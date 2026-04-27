Mick Jagger dva puta je za dlaku izbjegao smrt: Usta su mu bila plava, nisam znao što učiniti

Mick Jagger zamalo je izgubio život ne jednom, nego čak dva puta, tvrdi nova biografija Rolling Stonesa. Godine 1976. frontmen slavnog rock benda navodno se gotovo predozirao nakon što je uzeo heroin u stanu diskografskog producenta Marshalla Chessа, piše Bob Spitz u svojoj novoj knjizi “The Rolling Stones: The Biography”. Chess u knjizi tvrdi da mu je Jagger kasno navečer pokucao na vrata nakon još jednog tuluma, tražeći drogu. Iako je Chess tada, navodno, pokušavao prestati s drogom, kaže da je sjeo u Jaggerovu limuzinu i otišao do “budističkog dilera heroina, koji je bio na raspolaganju njujorškim ovisnicima 24 sata dnevno”. Prema Chessovim riječima, on i Jagger, danas 82-godišnjak, “podijelili su gram heroina”, a deset minuta kasnije Jagger se “srušio na pod”. “Mick je bio potpuno bez svijesti”, piše Spitz. “Chess ga je pokušavao podići, čak ga je nekoliko puta ošamario, ali ništa nije pomoglo. Uskoro su mu usne počele poprimati plavu boju. Nisam znao što učiniti. Bio sam u panici. Mick Jagger će umrijeti u mom prokletom stanu.”, prisjetio se Chess.

Chess je pozvao hitnu pomoć, ali i tadašnjeg predsjednika Atlantic Recordsa Ahmeta Erteguna, koji je ubrzo stigao u pratnji Faye Dunaway. Glumica je tada bila u braku s Peterom Wolfom, frontmenom benda J. Geils Band, koji je bio pod ugovorom s Atlantic Recordsom. Dunaway je, prema navodima, nazvala prijatelja, predsjednika obližnje bolnice Lenox Hill, koji je osigurao sobu u koju su mogli smjestiti Micka bez znanja javnosti. Do dolaska hitne pomoći Chess je slavnom pjevaču davao umjetno disanje, a kada je stigla hitna i pružila mu pomoć mogao je samostalno disati. Drugi put kada je pjevač izbjegao smrt bilo je nešto manje dramatično.

Godine 1984. bend se okupio u Amsterdamu kako bi razgovarali o budućnosti i izgladili međusobne nesuglasice. Jedne noći Jagger i Keith Richards izašli su zajedno na piće i vratili se u hotel oko pet ujutro.

Pjevač je tada nazvao bubnjara Charlieja Wattsa i povikao: “Gdje je moj bubnjar?” Dvadeset minuta kasnije Watts je bez riječi uhvatio Jaggera za ovratnik i viknuo: “Nikad me više nemoj zvati svojim bubnjarom!”, a zatim ga je udario ravno u čeljust. Richards se prisjetio kako je gledao Jaggera kako pada unatrag na tanjur na kojem je bio dimljeni losos i potom klizi prema rubu stola i otvorenom prozoru iznad kanala. “Zgrabio sam ga za nogu i spriječio da ne ispadne van”, rekao je Richards. Knjiga se također bavi Richardsovom ovisnošću o heroinu i ljubavnim životom gitarista Billa Wymana.