FOTO Ne viđamo ga često! Simona Mijoković pokazala tatu Željka: 'Hvala ti za svu ljubav'

Simona Mijoković na svojim je društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima pozira u društvu oca Željka. ''Moj 'papito'. Moj tata Željko. Volim te do Neba! Hvala ti za svu ljubav'', napisala je uz objavu koja je oduševila njezine pratitelje. Simona redovito objavljuje trenutke iz privatnog života, pa je tako nedavno pokazala i fotografije s prve pričesti sina Joshue. ''Prva sveta pričest. 19. 4. 2026., Linz. Ljubljenom mom sinu Joshui Marii; Neka ti Sveto Tijelo Kristovo uvijek bude sav Izvor života. Izvor mira, radosti, jakosti i Vječne Ljubavi. Želim ti svim srcem da Isus u svetoj hostiji bude jedino i najveće tvoje bogatstvo! Radosni, ponosni i zahvalni na daru tvog života!'', poručila je tada. Simona ima četvero djece sa suprugom Stanislavom Mijokovićem, za kojeg se udala 2016. godine i s kojim živi u Linzu: sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Također, iz braka s bivšim suprugom Antom Gotovcem ima kćer Gabrijelu koja je nedavno proslavila 20. rođendan, a budući da je ona rodila s 18 godina, Simona je već postala baka.

Mijoković, nekoć poznata kao starleta i glazbenica, danas se profilirala kao uspješna autorica koja je posljednjih godina svoj život u potpunosti usmjerila prema vjeri, o čemu otvoreno govori i u javnosti. Na Laudato televiziji ovog je Uskrsa preuzela voditeljsku ulogu u emisiji Novi život, gdje s gostima razgovara o njihovim osobnim krizama, obraćenju i traženju smisla u teškim životnim razdobljima.

Naglašava kako njezin pristup nije klasičan intervju – svaki razgovor započinje molitvom i unutarnjom pripremom, bez unaprijed formiranih zaključaka. Upravo takva otvorenost, zajedno s vlastitim iskustvom, omogućuje joj dublje povezivanje s gostima koji često dijele najintimnije dijelove sebe. U razgovoru za Net.hr otkrila je kako se nosi s teškim pričama, koliko se u njima prepoznaje te kako danas gleda na svoju prošlost, obitelj i novu ulogu bake.

Govoreći o iskustvima svojih gostiju, priznaje da u njihovim pričama često vidi dijelove vlastitog životnog puta: “Da, često. U mnogim pričama prepoznajem dijelove sebe, svoje traženje, svoje slabosti, ali i Božju vjernost. Ponekad me to vrati u prošlost, ali ne na način koji boli, nego koji podsjeća koliko sam i sama bila vođena i nošena.” O ulozi bake govori kao o posebnom i dubokom iskustvu koje zasad više proživljava emotivno nego kroz svakodnevicu: “Postati baka za mene je posebno i duboko iskustvo, iako ga zasad živim više u srcu nego u svakodnevici. Ta uloga u meni budi jednu novu nježnost i još dublje razumijevanje ljubavi koja ne traži ništa zauzvrat.