Gradski tamburaški orkestar završio je koncertnu turneju po Kini

Koncertna turneja Gradskog tamburaškog orkestra Križevci po Narodnoj Republici Kini završila je 10. travnja kada su se svi članovi orkestra sigurno vratili kućama nakon 12 dana intenzivnog programa. U sklopu turneje orkestar je održao tri cjelovečernja koncerta, tri edukativne radionice i kulturne razmjene, nastup u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Pekingu te dva kratka nastupa u Šangajskom tornju, uključujući i onaj u najvišoj koncertnoj dvorani na svijetu.

Turneja je počela 30. ožujka, a već 1. travnja orkestar je održao prvi nastup u Međunarodnom konferencijskom i izložbenom centru u Pekingu, u organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Pekingu na čelu s veleposlanikom NJ. E. mr. sc. Darijom Mihelinom. Orkestar se predstavio polusatnim programom kojim je pokazao kako se raznolikost hrvatskog folklora uklapa u originalnost hrvatskih skladatelja ozbiljne glazbe. U obraćanju publici veleposlanik Mihelin istaknuo je sličnost kineske i hrvatske tradicije, povezujući kinesku predanost očuvanju baštine s hrvatskim nastojanjima da se kroz projekte poput ove turneje sačuva i predstavi vlastiti kulturni identitet. Usporedio je 5000 godina staru kinesku civilizaciju s jednako starom vučedolskom kulturom, predstavljajući pritom skladbu Bože Potočnika „Golubica vukovarska“ kao poruku mira koja je u današnjem vremenu osobito potrebna. Među uzvanicima su bili i predstavnici veleposlanstva Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Cipra, kineski dužnosnici te umjetnici i kulturni djelatnici.

Već sljedećeg dana orkestar je održao dvosatni koncert u koncertnoj dvorani Zabranjenog grada u Pekingu. Riječ je o dvorani vrhunske akustike u kojoj se svaki ton jasno čuje na svakom mjestu u publici, što je tamburaškom zvuku omogućilo iznimnu jasnoću i punoću izraza. Orkestar se ondje predstavio u najboljem svjetlu, a posebno su se istaknuli solisti Lovro Baričević na udaraljkama i Danijel Tomašević na bisernici. Za bis je orkestar, zajedno s lokalnim ženskim pjevačkim zborom „Music is Love“, izveo dvije kineske pjesme i hrvatsku skladbu Siniše Leopolda „Lipo ti je kad se kuruz sije“. Na hrvatskoj skladbi dirigent Igor Kudeljnjak prepustio je dirigentski štapić voditeljici zbora, a kineski je zbor oduševio izvrsno uvježbanim hrvatskim tekstom i izgovorom. Upravo je taj trenutak pokazao koliko glazba lako ruši jezične i kulturne granice.

Idućeg dana, 3. travnja, orkestar se zaputio u Tianjin, prema Kinezima „obalni grad“ iako je udaljen 53 kilometra od obale, a sastavljen je od replika poznatih svjetskih zgrada. Ondje je orkestar nastupio u gradskoj koncertnoj dvorani staroj 102 godine, impozantnog zapadnjačkog izgleda. Pod ravnanjem dirigenta Igora Kudeljnjaka orkestar je još jednom oduševio publiku, a posebno dojmljiv bio je završetak koncerta kada im se pridružio dječji zbor lokalne škole „The Twelve-Tone Children’s Choir“, s kojim su izvedene dvije kineske pjesme.

Po povratku u Peking 4. travnja orkestar je održao radionicu i kulturnu razmjenu u obrazovnoj ustanovi Beijing Fengtai Children’s Palace, koja njeguje glazbu kineskih tradicijskih instrumenata i pruža širok spektar izvanškolskih programa za djecu. Pri ulasku u zgradu, članovi orkestra su odmah primijetili nagrade iz Musikvereina te se prisjetili simfonijskog i folklornog orkestra koji su nastupili u Beču iste godine kada i križevački orkestar. Ondje su članovi orkestra predstavili tamburu, njezine različite vrste i koncertni repertoar, a program je bio osmišljen interaktivno, tako da publika uz slušanje bolje razumije instrument i glazbu. Posebnu vrijednost susretu dala je razmjena instrumenata i iskustava s kineskim glazbenicima, pri čemu su članovi orkestra imali priliku isprobati instrumente poput Zhong Ruana, Da Ruana i Pipe, dok su kineski glazbenici isprobali tambure i sudjelovali u izvedbi hrvatskog repertoara.

Iako je raspored službenog dijela turneje bio iznimno gust, članovi orkestra svaki su slobodan trenutak posvetili upoznavanju kineske kulture i gastronomije. Uz pomoć promotorica turneje Tianne, Die i Jessice posjetili su Zabranjeni grad i Veliki kineski zid te izbliza doživjeli svakodnevicu i gostoljubivost domaćina. Unatoč velikim razlikama, brzo su prepoznate i brojne sličnosti između dviju kultura, osobito u odnosu prema obitelji, tradiciji i očuvanju identiteta, no razlika se ipak vidi u disciplini istočnjaka i hedonizmu Balkanaca.

Drugi dio turneje nastavljen je u nešto tropskijem Šangaju, gdje je orkestar stigao superbrzim vlakom nakon šest sati putovanja i prijeđenih 1200 kilometara. Uz službeni program, ostvaren je i poseban nastup u Šangajskom tornju. Nakon kratkog nastupa u prizemlju, manji sastav orkestra pozvan je od strane Uprave zgrade, koji su ujedno i sponzori turneje, na sam vrh zgrade visoke 632 metra, gdje je izvedena kineska pjesma „Priča o vremenu“ i hrvatska pjesma „Suza za zagorske brege“, čime je tambura zasvirala i u najvišoj koncertnoj dvorani na svijetu.

Završni koncert turneje održan je u Koncertnoj dvorani šangajskog simfonijskog orkestra „Jaguar“, jednoj od najprestižnijih kineskih dvorana poznatoj po vrhunskoj akustici i tehnološkoj sofisticiranosti. Cijela zgrada smještena je na više od 300 amortizera koji poništavaju vibracije nastale od samo šest metara udaljene podzemne željeznice. Svaka prostorija obložena je dvostrukim zidovima i akustičnim panelima, a poseban oblik auditorija, u obliku vinograda i kaskada, omogućuje da slušatelj sa svakog mjesta u dvorani jednako jasno čuje izvođača. Orkestar je svoj program izveo sigurno i uvjerljivo, potvrdivši da tamburaški ansambl može ravnopravno nastupati na najvišoj međunarodnoj razini, a publika je koncert nagradila dugotrajnim pljeskom.

Za bis se orkestru pridružio zbor dviju glazbenih škola, sastavljen od ukupno 200 članova, koji su izveli dvije kineske pjesme te skladbu Siniše Leopolda „Lipo ti je kad se kuruz sije“. Zbor je oduševio preciznim izgovorom, otpjevavši čak i poskočicu koja je vrlo zahtjevna i izvornim govornicima. Orkestar nije krio oduševljenje te je mlade kineske kolege nagradio pljeskom i naklonom, zajedno s publikom. Bio je to spektakularan završetak zaista impresivne turneje.

Kako su pripreme napredovale, turneja je dobivala sve veći značaj te je od početne ideje promocije tambure i Križevaca prerasla u projekt kulturne diplomacije. Uključivanje Veleposlanstva Republike Hrvatske u Pekingu dodatno je potvrdilo važnost ovog projekta, a već su u tijeku planovi za nastavak suradnje kroz obilježavanje 35 godina diplomatskih odnosa Hrvatske i Kine.

U sklopu tih aktivnosti planiraju se gostovanja kineskih umjetnika u Hrvatskoj, kao i njihovo sudjelovanje na Međunarodnom glazbenom festivalu Sonus u Križevcima.

Dojmovi se još uvijek nisu u potpunosti slegli – članovi orkestra i dalje prepričavaju doživljaje i proživljavaju impresije koje su stekli tijekom boravka u Kini. Ostvaren je izniman uspjeh, ne samo za orkestar i Križevce, već i za hrvatsku glazbenu kulturu u cjelini. Pokazalo se da je tambura snažan izvozni kulturni proizvod i učinkovit alat kulturne diplomacije.

Posebno se ističe činjenica da je orkestar, koji djeluje na dobrovoljnoj amaterskoj razini i dolazi iz grada od desetak tisuća stanovnika, nastupao u gradovima s više od dvadeset milijuna stanovnika, u nekima od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana. Upravo to iskustvo dodatno je osvijestilo vrijednost i potencijal tamburaške glazbe, ali i potrebu njezina snažnijeg pozicioniranja unutar hrvatskog kulturnog prostora. Orkestar je primio zahvalnicu gradonačelnika Grada Križevaca za kontinuiranu kulturnu promociju Hrvatskoj i inozemstvu te uspješnu turneju u NR Kini.

Ne smijemo ne spomenuti dvadeset sedmoricu veličanstvenih koji su pokazali iznimnu profesionalnost i predanost širenju hrvatske kulture, promoviranju tambure i Križevaca.

Bisernica 1: Jurica Perharić (predsjednik), Danijel Tomašević

Bisernica 2: Marko Vuković, Srđan Stanojević (samica)

Bisernica 3: Klaudije Mažar (notni arhivar), Mihael Mateković

Brač 1: Ivan Jambrec, Jurica Tuđan

Brač 2: Ivan Matej Bogati, Renato Škarec

Brač 3: Adela Balić (tajnica), Dominik Stanić, Antun Bračun

E-brač: Elena Aragović, Mihaela Miklečić, Fran Brleković (kazooist), Josip Berend (producent)

Čelo: Jakov Harča, Marin Jurić, Franjo Pećarić

Bugarija: Ivan Fletko (audio snimatelj), Tomislav Koprić

Berde: Krešimir Španić, Ivan Pavljak

Pomoćno osoblje: Dunja Kudeljnjak, Jure Jurilj

Dirigent: Igor Kudeljnjak



Posebne zahvale orkestar upućuje i Jeleni Srnojević koja je pomagala u organizaciji turneje, ali je bila spriječena putovati, kao i Silviji i Natku Kudeljnjak koji su u samostalnom aranžmanu pratili orkestar na turneji.

Turneju su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Križevci, JANAF kao i ostalih 38 sponzora te 176 građana koji su donirali za avionske karte do Kine. Veliko im hvala što prepoznaju misiju i viziju Gradskog tamburaškog orkestra Križevci!

