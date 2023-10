Aleksandra Prijović skinula je čak 23 kilograma, a ovo je izbacila iz prehrane kako bi to postigla

Pjevačica Aleksandra Prijović ovih tjedana jedna od glavnih tema u medijima u Hrvatskoj i regiji. Ova 28-godišnjakinja rasprodala je tri Arene Zagreb, a u prodaju su puštene ulaznice i za njen četvrti koncert. Mnogi zbog toga zanimaju detalji iz njenog privatnog života, a srpski mediji pišu da je Aleksandra u trudnoći dobila 23 kilograma, te da ih je uspjela skinuti.

Naime, prije četiri godine rodila je sina Aleksandra, a nakon poroda se morala vratiti nastupima, a to je za nju značilo i da mora smršavjeti.

Kako bi to uspjela, piše Hello, obratila se nutricionistu, a on joj je napisao plan prehrane. Ona je nakon toga iz prehrane izbacila tjesteninu, gazirane sokove i slatkiše, a izbjegavala je i masnu hranu. Zamijenila je to ribom, svježim povrćem i prirodnim sokovima, a kao i mnogi influenceri na društvenim mrežama, svakodnevno pije i velike količine vode.

Kako je rodila carskim rezom, nakon poroda nije smjela trenirati, no dobre rezultate je ostvarila uz pomoć pravlne prehrane.

Inače, pjevačica je u srijedu najavila i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni te postala temom medija. Radi se o koncertu koji bi se u Areni Zagreb trebao održati u ponedjeljak 4. prosinca, a odluka o ovom koncertu pala je nakon što je treći koncert rasprodan u jednom danu.

Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje ''Od istoka do zapada'', a tada će zapjevati i svoje pjesme ''Ja sam odlično'', ''Legitimno'', ''Testament'', ''Za nas kasno je'' i brojne druge. Ova folk zvijezda nedavno je nastupala i u beogradskoj Štark Areni, gdje je tri dana zaredom zabavljala svoje najveće obožavatelje. Osim koncerata u ovim gradovima, Aleksandra će nastupiti i u Sarajevu, Tuzli i Nišu. Vijest o tri rasprodane zagrebačke Arene zatekla je i samu Aleksandru koja je otkrila kako se trenutačno osjeća.

– Odlično, nevjerojatno, sretno, ispunjeno – živim svoje snove i uživam u svakom trenutku, zahvalna svojoj publici na ljubavi i povjerenju koje mi daje. Nadam se da me netko neće probuditi i reći da je ovo sve bio samo jedan lijepi san, jer ovo je i više nego što sam ikada mogla sanjati. Hvala vam od srca! Doista ću dati sve od sebe da se dobro provedemo, da uživamo, da to svima bude provod za pamćenje – poručila je Prijović za Extra FM.

Dodajmo da je Prijović rođena u Somboru, a odrasla je u Hrvatskoj, u Belom Manastiru. U fokus javnosti došla je kada je objavljeno da je u vezi s posinkom Lepe Brene Filipom Živojinovićem. Par se vjenčao 2018. godine, a godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

