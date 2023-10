Radoslav izbacio svoje kandidatkinje iz kuće: ‘Možete gdje god hoćete, stvari ćete dobiti sutra‘

Superstar

Lana oduševila Severinu svojim nastupom, a mnogi je se sjećaju iz još jednog TV showa

Lana Mandarić mlada je i svestrana glazbenica te studentica psihologije. Žiri je u 'Superstaru' potpuno oduševila svojom emocijom i snažnim vokalom, a predstavila im se pjesmom 'I See Red' grupe Everybody Loves An Outlaw