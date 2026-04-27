U JAVNOSTI

VIDEO Neugodne scene! Al Pacino (86) uhvaćen u svađi s 53 godine mlađom majkom njegovog djeteta

27.04.2026.
u 21:50

Legendarni glumac Al Pacino i njegova bivša partnerica Noor Alfallah izašli su na večeru koja je završila neugodnom svađom

Iako u javnosti već neko vrijeme kolaju informacije da više nisu par, glumačka ikona Al Pacino (86) i filmska producentica Noor Alfallah (32) snimljeni su tijekom zajedničkog izlaska u restoran E Baldi na Beverly Hillsu. Večer koja je započela s osmijesima pred kamerama završila je, međutim, prilično neugodnom scenom koja sugerira da u njihovom odnosu postoje trzavice.

Naime, svađa je izbila kad je Noor pokušala pogledati nešto na glumčevu mobitelu, a on ga je naglo povukao. Vidno uzrujana, 53 godine mlađa Noor okrenula se i bijesno odjurila prema automobilu, mrmljajući sebi u bradu o manjku poštovanja. Činilo se da Pacino nije shvatio koliko ju je uzrujao jer joj je, prilazeći automobilu, ležerno dobacio: - Zaboravila si na mene - što je situaciju učinilo još neugodnijom. Snimku situacije objavio je TMZ na svom profilu na X-u.

Par, koji ima sina Romana, razišao se nedugo nakon njegova rođenja. Njihovi predstavnici tada su tvrdili da ostaju "jako dobri prijatelji" posvećeni zajedničkom odgoju djeteta, no ova javna prepirka pokazuje da je stvarnost možda kompliciranija i da su trzavice i dalje prisutne.

Podsjetimo, Noor je podnijela zahtjev za skrbništvom samo tri mjeseca nakon rođenja sina. Sud je odlučio da će skrbništvo biti zajedničko, s tim da je njoj pripalo primarno fizičko skrbništvo, dok Pacino plaća 30.000 dolara mjesečne alimentacije. Dok se Alfallah u posljednje vrijeme povezuje s komičarom Billom Maherom, čini se da njezina priča s hollywoodskom legendom još uvijek nije u potpunosti završena.

Trans Day of Visibility Rally Near US Capitol
U MEMOARIMA

Zvijezda hit-serije optužila slavnog kolegu: 'Bacao je stolice i vrištao na mene, mislila sam da to geniji rade'

U intervjuu za The Guardian, Dunham je s odmakom progovorila o svojoj nemoći u tim situacijama, unatoč tome što je Driveru tehnički bila šefica. "U to vrijeme nisam imala vještinu… nikada mi nije palo na pamet reći: 'Ja sam tvoja šefica, ne možeš tako razgovarati sa mnom'. U svojim dvadesetima još sam mislila da je to ono što veliki muški geniji rade: uništavaju te. Što je čudno, jer me odgojio muški genij koji to nikada ne bi učinio", izjavila je

