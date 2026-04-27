VIDEO Neugodne scene! Al Pacino (86) uhvaćen u svađi s 53 godine mlađom majkom njegovog djeteta

Iako u javnosti već neko vrijeme kolaju informacije da više nisu par, glumačka ikona Al Pacino (86) i filmska producentica Noor Alfallah (32) snimljeni su tijekom zajedničkog izlaska u restoran E Baldi na Beverly Hillsu. Večer koja je započela s osmijesima pred kamerama završila je, međutim, prilično neugodnom scenom koja sugerira da u njihovom odnosu postoje trzavice.

Naime, svađa je izbila kad je Noor pokušala pogledati nešto na glumčevu mobitelu, a on ga je naglo povukao. Vidno uzrujana, 53 godine mlađa Noor okrenula se i bijesno odjurila prema automobilu, mrmljajući sebi u bradu o manjku poštovanja. Činilo se da Pacino nije shvatio koliko ju je uzrujao jer joj je, prilazeći automobilu, ležerno dobacio: - Zaboravila si na mene - što je situaciju učinilo još neugodnijom. Snimku situacije objavio je TMZ na svom profilu na X-u.

— TMZ (@TMZ) April 27, 2026

Par, koji ima sina Romana, razišao se nedugo nakon njegova rođenja. Njihovi predstavnici tada su tvrdili da ostaju "jako dobri prijatelji" posvećeni zajedničkom odgoju djeteta, no ova javna prepirka pokazuje da je stvarnost možda kompliciranija i da su trzavice i dalje prisutne.

Podsjetimo, Noor je podnijela zahtjev za skrbništvom samo tri mjeseca nakon rođenja sina. Sud je odlučio da će skrbništvo biti zajedničko, s tim da je njoj pripalo primarno fizičko skrbništvo, dok Pacino plaća 30.000 dolara mjesečne alimentacije. Dok se Alfallah u posljednje vrijeme povezuje s komičarom Billom Maherom, čini se da njezina priča s hollywoodskom legendom još uvijek nije u potpunosti završena.