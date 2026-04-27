Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKA TRAGEDIJA

Natjecatelj (24) 'The Voicea' poginuo u prometnoj nesreći, pomagao je ženama u borbi protiv raka

Foto: Youtube Screenshot
1/3
27.04.2026.
u 19:00

Dylan Carter, 24-godišnji pjevač koji se natjecao u američkom showu "The Voice", poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u Južnoj Karolini

Preminuo je Dylan Carter, talentirani 24-godišnjeg pjevač i bivši natjecatelj showa "The Voice", prenosi TMZ. Carter je život izgubio u subotu navečer u prometnoj nesreći u okrugu Colleton u njegovoj rodnoj Južnoj Karolini. Prema lokalnim izvješćima, radilo se o nesreći u kojoj je sudjelovalo samo jedno vozilo, a dogodila se nešto prije ponoći. Mladi glazbenik trebao je u ponedjeljak nastupiti u svom gradu Moncks Corneru, no nastup je otkazan zbog tragedije.

Carter je javnost osvojio 2023. godine u 24. sezoni showa "The Voice". Na slijepoj audiciji izveo je pjesmu Whitney Houston "I Look to You", posvetivši je majci koja je preminula godinu dana ranije. Emotivnom izvedbom natjerao je sva četiri člana žirija - Rebu McEntire, Nialla Horana, Johna Legenda i Gwen Stefani - da okrenu svoje stolce. Dylan je za mentoricu odabrao country legendu Rebu McEntire, koja se od njega oprostila dirljivom porukom. - Jako će nam nedostajati. Bio je briljantan, ljubazan i talentiran mladić koji je unio zraku sunca u 'The Voice'. Počivaj u miru, dragi prijatelju - napisala je.

Osim glazbe, Dylan je bio duboko posvećen svojoj zajednici. Bio je suosnivač neprofitne organizacije The Local Voice, koja pomaže ženama u borbi protiv raka dojke. - S teškim srcem dijelimo vijest o smrti Dylana Cartera. On je bio srce onoga što radimo. Vjerovao je da je svaki glas važan i živio je to svaki dan. Svojom glazbom, dobrotom i osmijehom okupljao je ljude i činio da se svi osjećaju viđenima. Slomljeni smo, ali nalazimo utjehu znajući da je na nebu sa svojom majkom - poručili su iz njegove organizacije.

Tugu zbog gubitka mladog života izrazio je i Thomas Hamilton Jr., gradonačelnik Moncks Cornera. - Naša je obitelj slomljena zbog smrti Dylana Cartera. Kao nadareni pjevač, često je zabavljao našu zajednicu svojim nastupima na gradskim događanjima. Njegova dobrota i šarm donijeli su mu ogromno poštovanje, a njegov će se izostanak duboko osjetiti. Bio je naš prijatelj i duboko smo ožalošćeni - stoji u izjavi gradonačelnika.
*Dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Dylan Carter natjecatelj prometna nesreća the voice showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U MEMOARIMA

Zvijezda hit-serije optužila slavnog kolegu: 'Bacao je stolice i vrištao na mene, mislila sam da to geniji rade'

U intervjuu za The Guardian, Dunham je s odmakom progovorila o svojoj nemoći u tim situacijama, unatoč tome što je Driveru tehnički bila šefica. "U to vrijeme nisam imala vještinu… nikada mi nije palo na pamet reći: 'Ja sam tvoja šefica, ne možeš tako razgovarati sa mnom'. U svojim dvadesetima još sam mislila da je to ono što veliki muški geniji rade: uništavaju te. Što je čudno, jer me odgojio muški genij koji to nikada ne bi učinio", izjavila je

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!