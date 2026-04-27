Natjecatelj (24) 'The Voicea' poginuo u prometnoj nesreći, pomagao je ženama u borbi protiv raka

Preminuo je Dylan Carter, talentirani 24-godišnjeg pjevač i bivši natjecatelj showa "The Voice", prenosi TMZ. Carter je život izgubio u subotu navečer u prometnoj nesreći u okrugu Colleton u njegovoj rodnoj Južnoj Karolini. Prema lokalnim izvješćima, radilo se o nesreći u kojoj je sudjelovalo samo jedno vozilo, a dogodila se nešto prije ponoći. Mladi glazbenik trebao je u ponedjeljak nastupiti u svom gradu Moncks Corneru, no nastup je otkazan zbog tragedije.

Carter je javnost osvojio 2023. godine u 24. sezoni showa "The Voice". Na slijepoj audiciji izveo je pjesmu Whitney Houston "I Look to You", posvetivši je majci koja je preminula godinu dana ranije. Emotivnom izvedbom natjerao je sva četiri člana žirija - Rebu McEntire, Nialla Horana, Johna Legenda i Gwen Stefani - da okrenu svoje stolce. Dylan je za mentoricu odabrao country legendu Rebu McEntire, koja se od njega oprostila dirljivom porukom. - Jako će nam nedostajati. Bio je briljantan, ljubazan i talentiran mladić koji je unio zraku sunca u 'The Voice'. Počivaj u miru, dragi prijatelju - napisala je.

Osim glazbe, Dylan je bio duboko posvećen svojoj zajednici. Bio je suosnivač neprofitne organizacije The Local Voice, koja pomaže ženama u borbi protiv raka dojke. - S teškim srcem dijelimo vijest o smrti Dylana Cartera. On je bio srce onoga što radimo. Vjerovao je da je svaki glas važan i živio je to svaki dan. Svojom glazbom, dobrotom i osmijehom okupljao je ljude i činio da se svi osjećaju viđenima. Slomljeni smo, ali nalazimo utjehu znajući da je na nebu sa svojom majkom - poručili su iz njegove organizacije.

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević rodila je drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina

Tugu zbog gubitka mladog života izrazio je i Thomas Hamilton Jr., gradonačelnik Moncks Cornera. - Naša je obitelj slomljena zbog smrti Dylana Cartera. Kao nadareni pjevač, često je zabavljao našu zajednicu svojim nastupima na gradskim događanjima. Njegova dobrota i šarm donijeli su mu ogromno poštovanje, a njegov će se izostanak duboko osjetiti. Bio je naš prijatelj i duboko smo ožalošćeni - stoji u izjavi gradonačelnika.

