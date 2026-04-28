Miljenik publike prevario je ženu s čistačicom: Nakon 14 godina saznala je da imaju i sina

Slavni glumac, političar i bodybuilder, Arnold Schwarzenegger (78) već desetljećima nosi titulu miljenika publike, no iza hollywoodskog glamura i brojnih kultnh uloga postoji priča koja pokazuje onu drugu, ne toliko laskavu stranu akcijskog heroja. Naime, Arnold je 1977. upoznao televizijsku novinarku Mariju Shriver, koja je toliko impresionirala da je zbog nje odlučio prkositi tadašnjem javnom imidžu ženskaroša i 9 godina nakon sudbonosnog susreta uploviti u bračnu luku. Glumac i novinarka u braku će provesti 25 godina i u tom periodu dobiti četvero djece.

Budući da o njima dugi niz godina u javnosti nisu procurile nikakve afere ni skandali, Arnold i Maria stekli su status jednog od najstabilnijih parova u industriji zabave. Međutim, njihovoj idili došao je kraj 2011. godine, kada javnost saznaje da se par rastaje. Isprva nikome nije bilo jasno zašto, no ubrzo se doznala mračna tajna koju je Schwarzenegger skrivao godinama. Tijekom braka sa Shriver, Arnold je imao aferu s njihovom kućnom pomoćnicom Mildred Patricijom Baenom, iz koje se rodio sin Joseph.

S kolikim uspjehom je Arnold tajio aferu dovoljno govori podatak da je dječak imao 14 godina kada su Maria i ostatak svijeta saznali za njegovo postojanje. Da situacija bude još gora, ispostavilo se kako je glumac suprugu varao za vrijeme njezine trudnoće te istovremeno napravio dijete čistačici. Njegov izvanbračni sin je na svijet došao 1997. godine, samo nekoliko dana nakon što je Shriver rodila njihovo četvrto dijete.

U javnosti se pokrenulo pitanje je li Arnold znao da je Joseph njegovo dijete, na što se glumac branio da je saznao da je on otac tek kad je mališan imao već 7 ili 8 godina. Ključna je bila njihova fizička sličnost, a Schawrzenegger se odmah financijski pobrinuo za izvanbračnog sina tako što je Mildred i njemu kupio četverosobnu kuću s bazenom u Kaliforniji.

Naravno, to saznanje značilo je kraj za brak s Mariom, a glumcu je preostalo tek da javno prizna aferu i ispriča se svojim najmilijima zbog nanesene boli i sramote. Schwarzenegger se zatim potpuno posvetio svojoj djeci s kojom danas ima dobar odnos, uključujući i Josepha koji slijedi očeve stope te je nedavno pobjedio na svom prvom natjecanju u bodybuildingu.