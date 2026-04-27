FOTO Osvanule nove romantične fotke Maje i Šime! Sve je nasmijao ovaj komentar obožavateljice
Pjevačica Maja Šuput i Gospodin Savršeni Šime Elez posljednjih dana uživali su u ljepotama crnogorskog primorja, a zajedničke trenutke dijele s obožavateljima na društvenim mrežama. Nakon što je Šime otkrio da je Maju upoznao s bliskim prijateljem, Milanom Markovićem, sad je pjevačica na svom Instagramu objavila galeriju fotografija iz Budve.
Na njima zaljubljeni par pozira u romantičnom okruženju zidina, dok se iza njih prostire impresivan morski pejzaž. Oduševljeni obožavatelji para preplavili su objavu pozitivnim komentarima, među kojima se istaknuo jedan humoristični.
- Baš zračite zajedno i nisu ni centimetri bitni. Bitno je da se volite. To je sreća - napisala je jedna obožavateljica, referirajući se na nedavnu Majinu izjavu da sa Šimom više osjeća razliku u centimetrima nego u godinama, jer je on toliko viši od nje da će dobiti išijas koliko se saginje.