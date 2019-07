Prekipjelo joj! 21-godišnjoj kćeri Ume Thurman ispale grudi na premijeri filma

Čini se da se Quentin Tarantino nikako ne može zasititi talenta iz obitelji Thurman. Nakon suradnje s Umom, u njegovom novom filmu glumi "Once Upon A Time In Hollywood" njezina kći - Maya Hawke. S majkom, osim glumačkog talenta, dijeli i sličnost u izgledu.

Nitko na premijeri u Los Angelesu nije mogao promađiti naglašeni dekolte 21-godišnjakinje iz kojeg "kipe" grudi. Dok je pozirala za fotografe, sve je držala pod kontrolom, ali kad je došao trenutak davanja izjava - sve se izlilo! Shvatila je da je prejako stegnuti korzet u kombinaciji s oblinama bio loša odluka. Bez obzira na modni gaf, Maya je od svog proboja u 2017. godini postala jako popularna i to sve više zahvaljujući ulozi u seriji "Stranger Things". U novom Tarantinovom filmu ima ulogu Djeteta cvijeća", a situaciju na setu opisala je s velikim oduševljenjem.

- On je toliko strastven prema filmovima, a na snimanju se ta ljubav osjeća. Imali smo osjećaj da snimamo u sedamdesetima, bilo je stvarno sjajno - odgovorila je novinaru na crvenom tepihu.

Mlada glumica dolazi iz obitelji showbusinessa. Roditelji su joj Uma Thurman i Ethan Hawke koji su se rastali 2005. godine. Zbog disleksije koja ju prati cijeli život često je mijenjala škole, a onda su ju roditelji upisali u privatnu školu u Brooklynu koja ne dijeli ocjene. Godinu dana je pohađala prestižni Juilliard prije nego što je odustala zbog uloge u BBC-ovoj adaptaciji serije "Little Women".