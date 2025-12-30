Naša kritičarka otkrila što ju je posebno oduševilo na televiziji u ovoj godini: 'Ovo je jedina mana cijelog finala'

Supertalent // Nova TV - četiri ruže

Kakvim je spektaklom Nova TV završila godinu! Iako možda zvuči kao floskula iz reklama, ova je rečenica u slučaju velikog finala "Supertalenta" u Areni itekako opravdana, a projekt koji je možda na prvu izazvao skepsu, pokazao se kao pun pogodak. Ove jeseni Nova TV je, naime, finale jednog od svojih najpopularnijih showova odlučila preseliti iz svog studija u zagrebačku Arenu. Ni više ni manje. Hoće li zaista biti toliko zainteresiranih, bilo je prvo pitanje koje se postavilo, a uslijedilo je ono o tehničkim i logističkim mogućnostima. U konačnici, sve je prošlo besprijekorno, pa i bolje od očekivanog. Publika, a posebice obitelji s djecom, navalili su uživo pogledati izbor za najveći talent u Hrvatskoj, a za vrijeme cijelog trajanja programa, uzbuđenje je zaista bilo osjetno, kao da se gleda neki napeti sportski događaj ili kao da se prati nastup omiljenog pjevača.

"Supertalent" je show koji ima tu čar da već godinama nedjeljom navečer pred malim ekranima okupi cijele obitelji, sada se to samo prenijelo u Arenu. I to taman kada se postavilo pitanje može li nakon toliko godina ovaj show ponuditi nešto novo. Očito može! Osim novih točaka, kako se čini... Jer jedina mana cijelog finala je što su, iako je riječ o očito iznimno talentiranim pojedincima, sve točke zajedno na kraju djelovale međusobno dosta slično. Većinom je bila riječ o glazbenim ili akrobatskim performansima, a raznolikosti nije pomoglo niti to što praktički polovica natjecatelja uopće nije bila iz Hrvatske. Ipak, s obzirom na to koliko smo mala zemlja, a koliko "Supertalent" već traje, to zaista i jest očekivano, a pobjednici "Duo Turkeev & Kids" iz Ukrajine izveli su svakako jednu od najupečatljivijih točaka te večeri.

Ipak, ono što je bilo jednako zabavno kao i sami nastupi talenata, to je program koji je bio primljen za publiku u Areni, a koji je bio toliko dobar da je šteta da ga nisu mogli doživjeti i oni ispred malih ekrana. Svi, od natjecatelja, članova žirija i voditelja, imali su konstantno sjajnu interakciju s publikom, koja niti u jednom trenutku nije bila samo "ukras u pozadini", već je zaista bila dio showa. Tu posebice treba izdvojiti Franu Ridjana, koji se već više puta dokazao kao sjajan voditelj raznih događaja, no uloga voditelja programa "Supertalenta" i zagrijavanja atmosfere u Areni bila je kao stvorena za njega. Toliko je spontano i pozitivno pristupio publici, da ju je bez problema sa samo nekoliko šala digao na noge i nasmijao. U konačnici, uspio je voditi i poznati "kiss cam" bez da je izazvao ijedan ljubavni ili međunarodni skandal, što je u 2025. godini zaista veliki uspjeh.

The Voice Kids // HRT 1 - četiri ruže

Ono što je za Novu TV "Supertalent", to je za HRT "The Voice" - trenutačno najbolji show koji nude gledateljima. A posebice se to odnosi na "The Voice Kids". Jer kada se napravi rezime protekle godine, treba podsjetiti koliko je početkom 2025. dječje izdanje ovog popularnog showa na HRT-u zaludjelo gledatelje. Nalet pozitivne energije i topline koji su mladi natjecatelji širili putem malih ekrana bilo je točno ono što je gledateljima trebalo, a pobjednik Marino Vrgoč je apsolutno oduševio. Karizmatični desetogodišnjak je u konačnici predstavljao Hrvatsku i na Dječjem Eurosongu, što znači da smo imali predstavnika prvi put nakon 11 godina. Na krilima uspjeha prve sezone, trenutno se emitira i druga, koja je ponovno opravdala sva očekivanja i još jednom pokazala zašto je dječji sadržaj ponekad ono najbolje što se može ponuditi.

Divlje pčele // RTL - tri ruže

I dok su se Nova TV i HRT istaknuli showovima, RTL je prošle godine apsolutno "razvalio" sapunicama. I to potpuno neočekivano, jer kao da je godinama po tom pitanju nekako kaskao za konkurencijom. A onda su 2025. godinu obilježile "Sjene prošlosti", a potom i "Divlje pčele", koje se trenutno emitiraju. Da, bilo je tu i puno problema i grešaka i puno tog je moglo bolje, ali je isto tako činjenica da je riječ o dvije najkvalitetnije dramske sapunice domaće produkcije koje su se prikazivale u zadnjih mnogo godina.

Priča o hrvatskim sapunicama, koju je još davno započela legendarna "Villa Maria", nakon nekoliko je dobrih naslova naprasno prekinuta nekim čudnim poluhumorističnim tvorevinama, koje je publika čak i zavoljela, ali daleko je to bilo od kvalitetnog sadržaja. Jer, koliko god bilo teško nasmijati ljude, još ih je teže istinski dirnuti i rasplakati te prenijeti neku ozbiljnu emociju, a upravo su to, barem na trenutke, uspjele ove dvije serije, obje adaptacije stranih uspješnica. Radnje su zanimljive, produkcija je kvalitetna, a konačno smo nakon dugo vremena na malim ekranima vidjeli i neka nova glumačka imena.

Također, u 2025. je na tron bez konkurencije zasjela i novookrunjena kraljica hrvatskih sapunica - Jelena Perčin. Iako je već godinama gledamo u raznim ulogama, lik Marte u "Sjenama prošlosti" bio je najbolji prikaz negativke u nekoj našoj seriji do sada, a vrlo je vjerojatno riječ o najboljem liku općenito, koji je portretiran u nekoj našoj sapunici. Perčin je bila vrhunski uvjerljiva, a sada kao Rajka u "Divljim pčelama" samo nastavlja oduševljavati, i to kao dijametralno suprotni lik.

Stranger Things // Netflix - pet ruža

I za kraj, i to smo dočekali. Nakon cijelog desetljeća pri kraju 2025. emitiran je i kraj "Stranger Thingsa". Bilo bi pogrešno čak reći "slavne Netflixove serije", puno je točnije reći - kulturnog fenomena kakav se u televizijskom svijetu rijetko događa. Mnogi ga priželjkuju, dogodi se tek rijetkima, ali činjenica je da Netflixu po tom pitanju ide jako dobro pa su tako u protekloj godini imali i finale "Squid Gamea", unatoč svim kritikama obožavatelji su jedva dočekali novu "Emily in Paris", uskoro će ih i još jedan "Bridgerton"... No, "Stranger Things" je tu ipak fenomen za sebe, koji je od lagane tinejdžerske pustolovine i omaža osamdesetim godinama, postao jedna od najpopularnijih serija današnjice. Definitivno sve preporuke za nju!