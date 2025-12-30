FOTO Još jedno važno ime napušta 'Dobro jutro, Hrvatska'! Evo emotivnih prizora s Prisavlja

Ekipa popularne HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' još se jednom u eteru oprostila od svoje dugogodišnje kolegice i urednice Zrinke Štimac, koja se godinama borila za prava potrošača. Njezini kolege nisu skrivali emocije te su joj, uz riječi zahvale za trag koji je ostavila kako u redakciji, tako i na ekranu, voditelji Mirko Fodor i Doris Pinčić Guberović poželjeli sreću u novom životnom poglavlju.

- U ovom trenutku moramo najaviti jednu promjenu. Ne volim promjenu ali one su dio života, kažu da je samo promjena stalna. Naša Zrinka od 1. siječnja odlazi u zasluženu mirovinu. Hvala ti na svemu - kazala je Pinčić Guberović odmah po završetku Zrinkine rubrike "Svi smo mi potrošači", nakon čega joj je Fodor uručio buket cvijeća. - Uživaj u ulozi bake koja slijedi - dodala je Doris, a Štimac poručila: - Bilo je prekrasno - zaključila je urednica segmenta koji se u sklopu emisije "Dobro jutro, Hrvatska" emitira već deset godina.

Odlazak Zrinke Štimac samo je posljednji u nizu oproštaja koji su obilježili proteklo razdoblje u ovoj kultnoj emisiji. Kraj 2024. i početak 2025. godine donijeli su pravu generacijsku smjenu, a u mirovinu su otišla neka od najprepoznatljivijih lica. Među njima je i Mario Sedmak, jedan od prvih voditelja i dugogodišnji urednik Zabavnog programa HRT-a, koji je na javnoj televiziji proveo više od tri desetljeća. Ubrzo nakon njega, nakon devet godina na čelu emisije, umirovljena je i glavna urednica Ana Milić, čije je mjesto preuzela Larisa Banek.

Val odlazaka nastavio se i u proljeće 2025. godine, kada su se gledatelji i kolege oprostili od Suzane Pavlović i Zdravke Giacometti, koje su bile dio tima od samih početaka emitiranja 1992. godine. Posebno dirljiv bio je oproštaj od novinarke i voditeljice Nikoline Ćosić, čiji je odlazak u ožujku izazvao lavinu emocija, a kolege su joj priredile proslavu za pamćenje.

Gledatelji su se ranije oprostili i od omiljene meteorologinje Tanje Renko, koja je nakon gotovo dvadeset godina odlučila napustiti meteorologiju i posvetiti se znanstvenoj karijeri, a vanjskopolitički komentator Branimir Farkaš svoju je televizijsku karijeru zamijenio onom diplomatskom. Prema svemu sudeći, jedna od najstabilnijih televizijskih ekipa u Hrvatskoj suočava se s velikim promjenama.