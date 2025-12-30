VIDEO Oskarovac iskreno o borbi s ovisnosti: 'Tog dana sam čuo glas koji me pitao želim li živjeti ili umrijeti'

Jedan od najvećih glumaca današnjice, Sir Anthony Hopkins, u ponedjeljak, 29. prosinca, obilježio je nevjerojatnu obljetnicu, punih pedeset godina trijeznosti. Samo dva dana prije svog 88. rođendana, dvostruki oskarovac podijelio je s pratiteljima na Instagramu intimnu i snažnu video poruku u kojoj se prisjetio trenutka koji mu je zauvijek promijenio život. Bez uljepšavanja, Hopkins je opisao kako je prije točno pet desetljeća bio na samom rubu. "Prije pedeset godina zamalo me ubila vožnja automobilom u pijanom pomračenju svijesti. Tako je to bilo. U tom sam trenutku shvatio da se previše zabavljam. Zvalo se to alkoholizam", započeo je svoju ispovijest. Njegova poruka, koja je postala svojevrsna tradicija na ovaj datum, nije bila propovijed, već poziv svima koji se nalaze u sličnoj situaciji. "Svatko tko vani ima mali problem s pretjerivanjem, provjerite to, jer život je puno bolji. Stao sam. Bez hvalisanja, potražio sam pomoć i prije pedeset godina bio je kraj. Izaberite život umjesto suprotnog. Život, život, život i još života", poručio je glumac.

Ovo nije prvi put da Hopkins otvoreno progovara o svojoj borbi. U nedavno objavljenim memoarima "We Did OK, Kid", detaljno je opisao godine provedene u magli ovisnosti i ključni trenutak koji ga je probudio. Priznao je kako dugo nije imao pojma da je alkoholičar, ističući kako je "poricanje najveći ubojica". Prijelomna točka dogodila se u njegovoj 37. godini, kada mu je liječnik nakon pregleda rekao da, iako je mlad, ima fizičko stanje muškarca od pedeset ili 65 godina.

Ipak, najdramatičniji trenutak zbio se one noći 29. prosinca 1975. godine. Nakon što je vozio pijan ulicama Beverly Hillsa, probudio se i shvatio da je mogao nekoga ubiti. "Dok sam se trijeznio, pogledao sam u stabla eukaliptusa i zahvalio Bogu što te noći nitko nije umro. Zamišljao sam roditelje u Walesu kako čuju da sam ubio nekoga ili sebe", napisao je. Tada je, kako tvrdi, začuo unutarnji glas koji ga je upitao: "Želiš li živjeti ili želiš umrijeti?". Negdje duboko u njemu, drugi glas je odgovorio: "Želim živjeti". U tom je trenutku, kaže, žudnja za pićem nestala.

Hopkins je odmah nakon te spoznaje rekao svom agentu da mu treba pomoć te je pronašao podršku u programu od dvanaest koraka, čijim sastancima i danas prisustvuje. Kroz svoje godišnje poruke često naglašava kako nije bio jedinstven u svojoj borbi. "Jedna stvar koju nisam shvaćao jest da nisam bio poseban. Postoje tisuće ljudi poput mene", rekao je u jednom od ranijih videa. Njegov život i karijera nakon što se otrijeznio postali su dokaz transformativne moći te odluke. U razdoblju dok je pio, priznao je da je s njim bilo "vrlo teško raditi" jer je na set često dolazio mamuran te da je bio osoba kojoj se "nije moglo vjerovati". Otrežnjenje mu je, kako kaže, donijelo više zabave nego što je ikad imao i "nevjerojatan život".