'Prodala sam bicikl radi janjetine, danas žalim zbog greške iz mladosti: Mare iz 'Života na vagi' nasmijala novom objavom

Marija Bartulović, pobjednica nefinalistica sedme sezone 'Života na vagi', poznata po iskrenosti, podijelila je s pratiteljima priču koja je mnoge dirnula i nasmijala. Nakon što je u showu izgubila impresivnih 45,5 kilograma i pronašla ljubav s dečkom Ivanom, Marija je postala prava inspiracija, a sada je otkrila kako je u prošlosti napravila potez koji danas smatra životnom lekcijom.

Mare je iznenadila pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je bez zadrške progovorila o jednoj neobičnoj odluci iz prošlosti i svom putu prema zdravijem životu. S pričom koja je istovremeno smiješna i dirljiva, otkrila je kako je nekada davno žrtvovala prijevozno sredstvo za gurmanski užitak. "Ovo narandžasto biciklo sam prodala radi janjetine. Greška mladosti. Glad je bila jača", započela je svoju ispovijest Marija uz fotografiju starog bicikla, izazvavši lavinu reakcija.

Ova anegdota, međutim, bila je samo uvod u priču o velikoj promjeni. Marija je otkrila da je za Božić dobila novi bicikl od osobe koja joj, kako kaže, puno znači u životu i kojoj je beskrajno zahvalna. Taj dar za nju predstavlja puno više od samog predmeta; on je "motivacija na dva točka". Ovaj novi početak došao je nakon duge stanke od vožnje koja je trajala još od 2016. godine. Razlog pauze bio je traumatičan, ali i simboličan događaj. "Tad mi je pukla guma ispod mene, doslovno i psihički", napisala je, dajući naslutiti da je prolazila kroz teško razdoblje koje se odrazilo i na njezino fizičko stanje.

S novim biciklom i novom snagom, Marija je odlučila okrenuti novu stranicu. S ponosom je podijelila da je sjela na bicikl i odvozila dvadeset kilometara u komadu, a fotografije objavljene uz post svjedoče o njezinoj radosnoj vožnji kroz dolinu Neretve, pokraj putokaza za Opuzen i Blace. Sreća zbog uspjeha bila je opipljiva u njezinim riječima, a posebno je istaknula nekoliko pobjeda: "NIJE PUKLA GUMA. Biciklo me izdržalo. Ja presretna. Znači: normalna kilaža. Bože, hvala ti". Ovaj trenutak za nju je bio potvrda da se trud isplatio i da je na dobrom putu.

Kroz svoje iskustvo, Marija je izvukla važnu životnu lekciju koju je nesebično podijelila sa svima koji je prate. "Zaključak života: Više nikad ne prodajem biciklo radi janjetine. Janjetina može čekat, zdravlje i sreća ne", poručila je, naglašavajući važnost dugoročnih ciljeva i brige o sebi. Njezina priča o transformaciji nije samo priča o gubitku kilograma, već i o povratku samopouzdanja i pronalaženju radosti u malim stvarima, poput vožnje biciklom koja je odlična za održavanje fizičke kondicije.

Na kraju svoje objave, Marija se obratila svima onima koji se možda bore s vlastitim izazovima i sumnjaju u sebe. Njezine riječi bile su snažan poziv na akciju i samopouzdanje. "Ljudi, ako mislite da ne možete smršaviti, ja vjerujem u vas. Nemojte sebi nikad reći ne mogu, jer možete. Samo jako i samo naprijed", napisala je, nudeći podršku i ohrabrenje. Njezina iskrenost i ranjivost očito su pogodile žicu kod publike, koja ju je obasula pozitivnim komentarima.

Reakcije na objavu bile su iznimno pozitivne, a pratitelji su u komentarima izrazili svoje divljenje i podršku. Poruke poput "Go Mare go", "Kraljice", "Respekt" i "Bravo Marija" ispunile su prostor ispod objave, pokazujući koliko je njezina priča inspirativna. Marija je na podršku uzvratila s puno ljubavi, zahvalivši svima riječima: "Hvala svima na podršci, volim vas".