Pratiteljice oduševljene isklesanim tijelom Ivana Pažanina: 'Aquaman'

Chef Ivan Pažanin (36) podijelio je na Instagramu fotografiju na kojoj pozira u moru. 'Ovde more uvik spasi, život krade, more vrati. Vrime prođe, al stoju sati. Tu san dite, to me hrani', napisao je Pažanin u opis fotografije.

Stihovi koje je Ivan koristio su iz pjesme 'Dite', a njegova fotografija već je skupila preko 3000 lajkova.

'Aquaman', 'Morski vuk, goriš', 'Bravo Ivane', napisale su pratiteljice u komentare.

Pažanin nije uvijek imao ovako utegnute mišiće i fit liniju jer je kao tinejdžer, što je sam u nekoliko navrata priznao, imao dosta kilograma viška i u jednom trenutku vaga je pokazala 120 kilograma. Kasnije ih se uspio riješiti redovitim vježbanjem i uravnoteženom prehranom i odlazak u teretanu i na boks omiljeni su načini rekreacije za Pažanina, a ljeti je to svakako plivanje.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Pažanin je ove godine otvorio i novi ugostiteljski objekt u Splitu, a prije otvaranja je istaknuo da se radi o dalmatinskom street foodu. Dodao je da će u restoranu biti zastupljena i glazba, ali da će sadržavati i mali dućan u kojem će se prodavati tjestenina, sirevi, maslinovo ulje… 'To je koncept u kojem je sve smišljeno s puno emocije i ljubavi, a ukomponirano i s Dioklecijanovim kamenom', rekao je prije otvaranja.

