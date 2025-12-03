Gotovo je! HRT objavio tko će se ove godine natjecati na Dori. Evo tko su izvođači

Poznate su sve pjesme koje će se iduće godine boriti za odlazak na Euroviziju u Beč. HRT- ov stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno - scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava. Pjesme koje će se boriti za tu prestižnu titulu donose bogatstvo različitih žanrova, a među njima su dobro poznati izvođači, ali i nova glazbena lica koja obećavaju svježinu i originalnost. U uzbudljivoj utrci za statuu Dore i priliku za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu, publika će uživati u glazbenom spektaklu koji spaja afirmirane izvođače i nova, talentirana lica. Ovo su izvođači i pjesme koje ćemo slušati na ovogodišnjoj Dori: Alen Đuras - From Ashes To Flame, Ananda - Dora, Cold Snap - Mucho Macho, Devin - Over Me, Ema Bubić - Vrijeme za nas, Fenksta - Memento Mori, Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra, Irma - Ni traga, Ivan Sever - Crying Eyes, Jasmina Makota - Higher, Kandžija - 3 ujutro, Karolina Ilic - Breathe her in, Lana Mandarić - Tama, Lara Demarin - Mantra, LELEK - Andromeda, Lima Len - Raketa, Marko Kutlić - Neotuđivo, Noelle - Uninterrupted, Ritam Noir - Profumi di mare, Sergej - Scream, Stela Rade - Nema te, ToMa - Ledina, Toni Sky – O ne! i Zevin - Nives Cilenšek - My mind.

Izvođači koji su određeni kao rezerve su: Gabrijel Ivić - Light Up, Dorian Stipčić - Loved, Gabriela Braičić (Bria) - Soho i Vanessa Kralj - Tišina prije kiše.

Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. Izravno će se prenositi na programima HTV-a, platformi HRTi i na mrežnim stranicama HRT-a. HRT-ov sedmeročlani žiri sastojao se od eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka: Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija. Očekuju nas dvije uzbudljive polufinalne večeri i završna finalna večer.