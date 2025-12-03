Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 100
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
ODABRANI NAJBOLJI

Gotovo je! HRT objavio tko će se ove godine natjecati na Dori. Evo tko su izvođači

Press konferencija Dore
Foto: Jurica Galoić/HRT
1/5
VL
Autor
Anamarija Kronast
03.12.2025.
u 12:08

Na natječaj je pristigla 251 prijava, što je najveći broj prijava dosad. Zanimanje izvođača i autora za Doru svake godine sve je veće

Poznate su sve pjesme koje će se iduće godine boriti za odlazak na Euroviziju u Beč. HRT- ov stručni žiri, u sastavu eminentnih glazbenika i medijskih stručnjaka, odabrao je 24 finalista među rekordnim brojem prijava na Doru 2026. Broj prijavljenih pjesama i ove godine potvrđuje iznimno veliki interes za sudjelovanjem na najvećem glazbeno - scenskom spektaklu Hrvatske radiotelevizije. Na natječaj je pristigla 251 prijava.  Pjesme koje će se boriti za tu prestižnu titulu donose bogatstvo različitih žanrova, a među njima su dobro poznati izvođači, ali i nova glazbena lica koja obećavaju svježinu i originalnost. U uzbudljivoj utrci za statuu Dore i priliku za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu, publika će uživati u glazbenom spektaklu koji spaja afirmirane izvođače i nova, talentirana lica. Ovo su izvođači i pjesme koje ćemo slušati na ovogodišnjoj Dori:  Alen Đuras - From Ashes To Flame, Ananda - Dora, Cold Snap - Mucho Macho, Devin - Over Me, Ema Bubić - Vrijeme za nas, Fenksta - Memento Mori, Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra, Irma - Ni traga, Ivan Sever - Crying Eyes, Jasmina Makota - Higher, Kandžija - 3 ujutro, Karolina Ilic - Breathe her in, Lana Mandarić - Tama, Lara Demarin - Mantra, LELEK - Andromeda, Lima Len - Raketa, Marko Kutlić - Neotuđivo, Noelle - Uninterrupted, Ritam Noir - Profumi di mare, Sergej - Scream, Stela Rade - Nema te, ToMa - Ledina, Toni Sky – O ne! i Zevin - Nives Cilenšek - My mind. 
Izvođači koji su određeni kao rezerve su: Gabrijel Ivić  - Light Up, Dorian Stipčić - Loved, Gabriela Braičić (Bria) - Soho i Vanessa Kralj - Tišina prije kiše. 

FOTO Evo kako se mijenjala tijekom karijere: Lana Jurčević čeka drugo dijete, a na sceni je više od 20 godina
Press konferencija Dore
1/48


Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. Izravno će se prenositi na programima HTV-a, platformi HRTi i na mrežnim stranicama HRT-a.  HRT-ov sedmeročlani stručni žiri čine: Tihomir Preradović - skladatelj i glazbeni producent, Denis Mujadžić Denyken - skladatelj i glazbeni producent, Ivana Kindl – pjevačica, Mia Negovetić - pjevačica, skladateljica, glasovna glumica, Monika Lelas - voditeljica i urednica na Drugom programu Hrvatskog radija, Jelena Balent - glazbena urednica na Hrvatskom radiju i pjevačica, Davor Medaković - glazbeni urednik na Hrvatskom radiju i autor glazbenih emisija.
Izravni prijenos na HRT-u Za sve ljubitelje glazbe, Dora 2026. održat će se u veljači u Zagrebu u studiju Hrvatske radiotelevizije. Izravno će se prenositi na programima HTV-a, platformi HRTi i na mrežnim stranicama HRT-a www.hrt.hr. Očekuju nas dvije uzbudljive polufinalne večeri i završna finalna večer.


 
Ključne riječi
showbiz natjecanje Pjesma Eurovizije Dora

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar southman
southman
12:38 03.12.2025.

" ODABRANI NAJBOLJI " 🤣🤣🤣. 7 dana besplatnog uživanja u Opatiji.

Avatar tarana
tarana
12:28 03.12.2025.

Netko se sjeća prošle Dore!? ....Koga ovo zanima!?

MK
MKinkognito60
12:22 03.12.2025.

Dvoje iz žirija mogli bi pošteno birat, pa ako su vidjeli kuhinju neka kažu na vrijeme. Ip se bojim kako je i ovaj put kuhinjs rsdils,

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja