Kraj ljubavi! Poznata influencerica koja je ovo ljeto tulumarila na našoj obali, prekinula je sa slavnim sportašem

Alix Earle (24) i Braxton Berrios (30) prekinuli su nakon više od dvije godine veze. Alix Earl ima više od 7.5 milijuna pratitelja na TikToku i oko 4 milijuna na Instagramu, čime se svrstava među najutjecajnije mlade zvijezde društvenih mreža, a ovo ljeto je boravila na našoj obali i na društvenim mrežama je podijelila nekoliko fotografija i videa iz Hrvatske. Izvor blizak paru je potvrdio za Page Six da su se bivša natjecateljica "Plesa sa zvijezdama" i NFL zvijezda razišli te da je prekid bio obostran. "Uzrokovala ga je udaljenost," rekao je izvor. Nedugo prije objave informacije o njihovom prekidu Alix je snimljena u večernjem izlasku tijekom kojeg se zabavljala s prijateljicama.

Glasine kako Alix i Braxton više nisu zajedno pojavile su se nakon što se on nije pojavio u finalu 34. sezone "Plesa sa zvijezdama" prošlog mjeseca, u kojem se natjecala Alix. Ubrzo nakon toga influencerica ja objavila video na Tik Toku u kojem je opravdala Braxtonov izostanak na finalu showu, ali obožavateljima nije zvučala uvjerljivo. Jedna je obožavateljica u komentarima napisala: "Nadam se da ste ti i Braxton još zajedno", na što je Alix odgovorila:

"Nije mogao doći zbog utakmice koju je imao." Iako se 25. studenog, kada je finale "Plesa sa zvijezdama" išlo uživo, nije pojavio u televizijskom studiju, Berrios je svojoj djevojci poslao video poruku koju je objavio na društvenim mrežama. "Gledao sam kako u ovo ulažeš sve od samog početka, i mislim da se to vidi. Sretno. Zabavi se, ljubavi.", rekao je u poruci. Alix i Braxton u vezi su od svibnja 2023., a par je službeno potvrdio vezu u listopadu te godine objavom zajedničke fotografije na Instagramu.