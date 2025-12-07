Ella Dvornik: 'Zašto svi lažu da su prirodni? Svaki put kad dođem kod nekog kirurga, moram čekati 5 mjeseci termin'

Ella Dvornik, jedna od najpoznatijih i najiskrenijih hrvatskih influencerica, ponovno je uzburkala duhove na društvenim mrežama. U svom prepoznatljivom stilu, bez uljepšavanja i cenzure, obratila se svojim pratiteljima i progovorila o temi o kojoj mnogi šute, estetskim korekcijama. U opuštenom, kućnom izdanju, odjevena u preslatku pidžamu, Ella je poslala poruku koja je odjeknula Instagramom i izazvala lavinu komentara.

U kratkom videu, Ella se direktno obraća kameri i postavlja pitanje koje su se mnogi vjerojatno pitali: "Zašto svi lažu da su prirodni?". Svoj argument potkrijepila je duhovitim, ali i vrlo realnim opažanjem. "Jer ja svaki put kad dođem kod nekog kirurga, moram čekat pet mjeseci termin", otkrila je, aludirajući na to da su ordinacije estetskih kirurga očito pune, unatoč tome što rijetki javno priznaju da koriste njihove usluge. Video je zaključila britkom i sada već viralnom porukom: "Ne lažite napaćeni narod." Kao šlag na tortu, u opisu objave postavila je provokativno pitanje: "Recite nam tko vas je nakon MAJKE NAPRAVIO!!", čime je jasno dala do znanja na koga misli i dodatno potaknula raspravu.

Njezina objava, kao i obično, izazvala je lavinu reakcija. Pratitelji su je obasuli komentarima podrške, hvaleći njezinu iskrenost i hrabrost da govori o tabu temama. "Nek govore. Živio botox", poručila je jedna pratiteljica, jasno se slažući s Ellinim stavom. Mnogi su se složili da je osvježavajuće vidjeti javnu osobu koja ne skriva da brine o svom izgledu i koristi dostupne metode kako bi se osjećala bolje u svojoj koži. Naravno, bilo je i onih kojima za oko nije zapela samo poruka, već i Ellin styling, pa se tako našao i komentar: "Ajme gdje je kupljena ta slatka pidžama?".

Ella Dvornik tijekom godina potpuno se promijenila, zebraste ekstenzije i neonske boje bili su joj favorit

Ova objava savršeno se uklapa u Ellin imidž žene koja se ne boji biti svoja. Kći neprežaljenog kralja funka Dine Dvornika i unuka glumačke legende Borisa Dvornika, odrasla je pod svjetlima reflektora i naučila kako se nositi s javnim životom na autentičan način. Njezina iskrenost nije rezervirana samo za teme ljepote. Ella je jednako otvorena i kada govori o privatnom životu, uključujući i izazovno razdoblje razvoda od supruga Charlesa Pearcea, s kojim ima dvije kćeri, Balie Dee i Lumi Wren. Iako prolazi kroz nimalo lak proces, Ella ga naziva "fazom učenja" i zadržava pozitivan stav i prepoznatljivi smisao za humor, često se šaleći na vlastiti račun.

Bilo da govori o estetskim zahvatima, majčinstvu, poduzetništvu ili ljubavnim brodolomima, Ella Dvornik-Pearce to radi na svoj jedinstven način – direktno, duhovito i bez zadrške. Upravo je ta sirova iskrenost ono što ju je učinilo jednom od najutjecajnijih osoba na domaćoj sceni, s vojskom od preko pola milijuna pratitelja koji cijene njezinu autentičnost. I dok drugi pažljivo grade savršenu sliku o sebi, Ella podsjeća da je sasvim u redu biti nesavršen, priznati svoje slabosti, ali i posjetiti kirurga ako to želite – i pritom ne lagati "napaćeni narod".