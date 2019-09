Postala model u 8. desetljeću! Ima 72 godine i novo je lice kampanje prestižne modne kuće

Kantautorica Patti Smith novo je lice reklamnih kampanja Saint Laurent brenda.

Nepoznati izvor za Page Six Style otkrio je da će upravo ona biti zaštitno lice u kampanji francuske modne kuće za proljeće 2020. u New Yorku. Slike će snimiti Steven Sebring, fotograf koji je prvi fotografirao Smith za naslovnicu magazina Spin 1995. godine i koji je posljednjih 11 godina proveo snimajući dokumentarni film o njoj pod nazivom "Dream Of Life".

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Marlyn Manson, Courtney Love, Daft Punk samo su neka od imena koja su bila zaštitna lica ove poznate modne kuće.

Mnogima omiljeni glumac, 55-godišnji Keanu Reeves, također se našao u ulozi modela krajem travnja ove godine na oduševljenje njegovih i fanova brenda.

Zvijezda serije 'Stranger Things', 16-godišnji Finn Wolfhard angažiran je kao lice kampanje za jesen/zimu 2019. u svibnju.

Pjesnikinja i umjetnica Patti Smith poznata je po pjesmi "Because the Night", uvrštenom na 13. mjesto Billboardove liste 100 najboljih iz 1978. godine. Pisala je i za časopis Rolling Stone, a veliko priznanje za njezin rad stiglo je 12. ožujka 2007.godine, kada je uvrštena u Rock and Roll Hall of Fame, kao osoba koja je utjecala na rock glazbu.