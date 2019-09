Bila je najveća dječja zvijezda, a onda je svoje probleme počela liječiti seksom i drogom

Svijet ju je upoznao kao slatku djevojčicu u seriji “Hannah Montana”, a danas je jedna od javnih osoba koje svakodnevno dospijevaju na naslovnice brojnih tabloida zahvaljujući svojim skandaloznim postupcima.

Pjevačica koja je svoju karijeru počela kao glumica već spomenute serije, glavnu je ulogu dobila upravo zbog svojih vokalnih sposobnosti. Tko je zapravo Miley Ray Cyrus, 26-godišnjakinja koja je od tinejdžerskog idola došla do statusa zločeste djevojke koju, kako i sama pjeva, nitko ne može ukrotiti?

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

U nadi da će u životu biti vrlo uspješna, Leticia i Billy Ray Cyrus svojoj su djevojčici odlučili dati ime Destiny Hope. Ime u kojem se ova pjevačica ipak nije pronašla, stoga ga je 2008. godine odlučila promijeniti. Miley, ime koje je odabrala zbog nadimka koji je dobila jer se kao mala voljela smijati (Smiley), te je godine izdala i svoj drugi album “Breakout”, samo godinu dana nakon debitantskog albuma “Meet Miley Cyrus”. Ipak, lijepe vijesti zasjenio je i prvi veći skandal tada još maloljetne zvijezde.

Sa samo 15 godina Miley je prvi put shvatila koliki je teret slave s kojim će se još godinama morati nositi. Mlada glumica i pjevačica našla se na meti hakera koji su uspjeli provaliti u njezinu e-poštu i doći do lozinke profila na MySpaceu. U javnost su tada izišle fotografije na kojima se Miley mazi s tadašnjim dečkom Thomasom Sturgesom, što je bio tek početak negativnog publiciteta i stvaranja nove slike u javnosti.

Foto: Zephyr/Press Association/PIXSELL

Nedugo nakon toga Miley je prašinu podigla kada se pojavila na naslovnici Vanity Faira. Pogled preko ramena, gola leđa i satensku plahtu koja oskudno prekriva prednji dio mnogi su ocijenili kao provokaciju. Iako su prvo sliku smatrali umjetničkom, i Miley i poznata fotografkinja Annie Leibovitz ispričale su se, a Disney je otišao toliko daleko da je optužio časopis da je iskoristio maloljetnu pjevačicu samo da bi prodao časopis.

Bivša Disneyjeva zvijezda, danas popularni član grupe Jonas Brothers, Nick Jonas, također je bio dečko Miley Cyrus i upravo se on našao usred skandala s golišavim fotografijama. Nedugo nakon što su se stišale strasti vezane za prvi hakerski napad na pjevačicu, uslijedio je novi val fotografija koje su bile namijenjene upravo Nicku. Par je tada otvoreno progovorio i o predbračnoj čistoći na koju se odlučio. Pjevačka zvijezda našla se i u okršaju sa Selenom Gomez i Demi Lovato, koje je ismijala u videu sa svojom prijateljicom. Sve su stavile na YouTube, ali brzo i uklonile, a Miley se za svoje postupke ispričala. Optužena je i za rasizam zbog fotografije na kojoj je prstima razvukla oči da nalikuju azijatskima, što su mnogi shvatili kao uvredu, a pjevačica se naposljetku ispričala i za to. Unatoč tome, poznata je kao filantrop i humanitarac, a pokrenula je i vlastitu neprofitnu zakladu Happy Hippie Foundation koja pomaže beskućnicima i LGBT zajednici. Od 2014. postala je veganka i poznata zagovarateljica prava životinja.

Foto: Press Association/Pixsell

Prije nego što je objavila svoj treći album “Can’t be tamed”, koji bi u prijevodu značio da je se ne može ukrotiti, pojavila se na dodjeli nagrada Teen Choice awards u ljeto 2009. godine, gdje je i nastupila s pjesmom “Party in the U.S.A.” Uz šipku te nastup koji je na trenutak podsjetio na striptiz, postavilo se pitanje primjerenosti takvog nastupa maloljetnice na dodjeli koju prate tinejdžeri diljem svijeta. Upravo je tada počela velika transformacija nevine djevojčice iz serija za tinejdžere u pjevačicu koja postaje pravi seks-simbol. Na dodjeli MTV nagrada 2013. godine Miley nastavlja šokirati svojim postupcima. Na pozornici joj se pridružio i pjevač Robin Thicke u izvedbi pjesme “Blurred lines”, a show koji su priredili još se smatra jednom od najšokantnijih izvedbi ikada dosad. U gaćama i grudnjaku od lateksa Miley se više puta tijekom nastupa približavala Robinu, simulirajući seksualne poze. Iste te godine MTV ju je proglasio izvođačem godine. Veliku pomutnju izazvao je i njezin video za pjesmu “Wrecking ball” koji je postao njezin prvi broj jedan hit na Billboardovoj ljestvici.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/PIXSELL

Kao brojne glazbene utjecaje Miley izdvaja glazbenike poput Britney Spears, Madonnu, Elvisa Presleya te svoju kumu, legendarnu Dolly Parton. Ljubav prema glazbi dovela ju je do eksperimentiranja različitim žanrovima što je publika jako dobro prihvatila. Osim u glazbi, ekscentrična pjevačica počela je drastično mijenjati i izgled, ali i eksperimentirati s drogama. Nekoliko dana prije nego što je postala punoljetna u javnost je procurio video u kojem ima salviju, biljku koja ima halucinogeno djelovanje. Danas pjevačica otvoreno podržava i konzumira marihuanu, a jednom je izjavila da je obožava pušiti.

Na snimanju filma iz 2010. “Posljednja pjesma” upoznala je zgodnog glumca Liama Hemswortha, u kojeg se zaljubila i izvan filmskog platna. Nakon brojnih govorkanja par je potvrdio da su zaručeni, no to je trajalo do rujna 2013., kada su službeno objavili da su raskinuli zaruke. Za Miley je to značilo početak jednog potpuno novog razdoblja. Prije nego što se ponovno vratila Liamu, gotovo tri godine nakon prekida bila je u vezi s Patrickom Schwarzeneggerom, a šuškalo se i o njezinoj navodnoj vezi s modelom Stellom Maxwell. Te je godine za strane medije Miley rekla da voli žene jednako kao i muškarce, što je u razgovoru priznala svojoj majci. – Bilo joj je teško shvatiti. Nije htjela da me osuđuju i nije htjela da idem u pakao. Ali ona vjeruje u mene više nego u bilo kojeg boga. Samo sam tražila da me prihvati. I jest – rekla je u jednom intervjuu iz 2015.

Foto: X/Press Association/PIXSELL

Nakon dugogodišnje veze s Liamom vjenčali su se na intimnoj ceremoniji, a samo sedam mjeseci nakon vjenčanja i razišli. Nekoliko dana nakon što su Miley uhvatili u zagrljaju 30-godišnje Kaitlynn Carter, Liam je i službeno zatražio razvod. Na društvenim mrežama ovih je dana objavila da razlog nije nevjera te da će uvijek voljeti Liama, a u zadnjoj pjesmi koju je objavila “Slide away” opisala je da je vrijeme da krene dalje.