Popularni rokeri uoči dva koncerta u Zagrebu: 'Ljudi, volite se, nađite hobije. Nisu vam krivi ništa ni Srbi ni strani radnici'

Sinjski punk-rock bend Rock bend M.O.R.T. upravo je objavio live album "Vintage", snimljen tijekom koncerta u zagrebačkom Vintage Industrial Baru, mjestu koje članovi benda smatraju svojim drugim domom. Pred njima su dva nova nastupa u istom prostoru, 27. i 28. studenoga, a o energiji s pozornice, procesu nastanka pjesama i stanju na domaćoj sceni razgovarali smo s Ivanom Katićem Johnom, Milanom Mijačem Milom, Božom Blajićem Zvrkom i Jakovom Malešom Kikosom.

Zašto ste se odlučili snimiti live album baš u Vintage Industrial Baru?

John: To mi je možda najdraži prostor u kojem sam svirao. Nije stvar samo u sentimentu. Svaka je naša svirka tamo bila bolja od prethodne. Već smo imali dogovoren datum koncerta i sve se nekako samo posložilo – prostor, ekipa, atmosfera. Vintage uvijek dobro izgleda, dobro zvuči i volimo ga.

Mile: A i publika tamo ima posebnu vibru. Kad osjetimo da oni "gore", ta se energija vrati nama pa nastane vrtlog. To je ono zbog čega radimo sve ovo.

Kako ste birali set-listu za nova dva koncerta? John: Inače set-listu pišemo pola sata prije samog koncerta, ali ovaj ćemo se put bolje pripremiti. Bit će razlike između dvije večeri. Ne možemo mi isto dvaput svirati ni publika isto dvaput slušati. Neka to bude iznenađenje.

Vaša pjesma "Svijet se sužava" često se spominje u društvenom kontekstu, pa čak i u izvješću SOA-e. Kako ste to doživjeli?

Zvrk: Najveći je problem što se svijet stvarno sužava.

John: Pozdravljamo gospodina koji nas je citirao! Lijepo je da nas se spominje, ali veći je problem to što se svijet stvarno sužava. Nažalost, svjedočimo podjelama koje podsjećaju na neka loša vremena iz prošlog stoljeća. Svjedočimo nečem što smo vidjeli prije više od 80 godina. Valjda neće opet isto završiti.

Kako komentirate da se kod nas opet društvo podijelilo?

John: Ne trudim se previše upuštati u komentare: Ljudi, volite se, svirajte, nađite hobije. Nisu vam krivi ništa ni Srbi ni strani radnici. Krivi su oni koji vas huškaju na strane radnike i Srbe.

Kako gledate na fenomen Thompsona?

John: Bog mu dao zdravlje. Nije naš đir, ali nemam ništa osobno protiv čovjeka. Ne poznajem ga, i ne mogu suditi.

Kako nastaju vaše pjesme?

John: Nema tu previše planiranja. Netko donese riff, netko tekst i onda se sve razgrana na probi. Na kraju to postane jam session iz kojeg se rodi pjesma. Kad nas "muze poljube", nekad već prvi take bude i zadnji.

Zvrk: Imamo prostor za probe dovoljno daleko od ceste da nas policija ne rastavlja, osim kad prijave susjedi, što se zna dogoditi.

Je li istina da vam je policija upala na koncert tijekom korone?

John: Istina, svirali smo "ilegalno". Ali sve je završilo dobro, policija je bila korektna.

Radite li na novim pjesmama?

John: Trenutačno ne. Kad stalno sviraš i putuješ, teško je ući u stvaralački ritam. Turneja nam praktički nije stala deset godina. Treba ponekad stati i udahnuti.

Može li se danas u Hrvatskoj živjeti od glazbe?

John: Momački može. Ako imaš obitelj – teže. Treba još neki izvor prihoda.

Mile: Od nas samo John ima dijete, mi ostali još smo "momci", ali radimo na tome, ha ha.

Ostajete u Sinju, niste nikad razmišljali o preseljenju?

Mile: Nudili su nam to još 2014., ali danas, s autocestom i internetom, nema potrebe. U Sinju imaš sve – zrak, vodu, prirodu, planinu, more i rijeku nadohvat ruke. Hrana je zdravija, zemlja tvoja.

Zvrk: A i gradonačelnik Bulj nas voli, sve dok ne mora skupljati političke poene.

Snimili ste i album na engleskom jeziku 2019. Hoće li toga biti još?

John: Vjerojatno ne. Te su stvari nastale spontano, nisu bile dio nekog plana probijanja na strano tržište. Snimili smo ih za svoj gušt.

Kako vidite današnju rock-scenu u regiji?

John: Ima mladih bendova, i to dobrih. Treba im dati šansu, prostore i podršku. Neke lokalne zajednice financiraju prostorije za probe umjesto što novac ide u prazno. Dajte im alternativu, da ne završavaju u navijačkim skupinama i hvataju strance po ulicama, samo im treba struja.

Što vi privatno slušate?

Mile: Svašta. Od Doorsa do Cannibal Corpsea.

John: Od sevdaha, do speed metala.

Zvrk: Slušamo domaće ploče. Nedavno sam uzeo album LHD-a, koji čine članovi Bambi Molestersa, to je luksuz koji si volim priuštiti.

Koji su vam planovi do kraja godine?

John: Svirat ćemo još u Banjoj Luci i Splitu. Za Novu godinu zasad ništa dogovoreno.

Kikos: Nismo pobornici tih "protokolarnih" svirki, osim ako honorar nije triput veći! Ako može Severina dobiti triput veći honorar, možemo i mi.

I za kraj – poruka publici koja dolazi u Vintage?

John: Lagano se odjenite, dobro pojedite, pijte puno vode da možete kasnije piti alkohol. Bit će kao i uvijek – kaos, znoj i smijeh. Vidimo se ispod reflektora!