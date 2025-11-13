Pljušte reakcije nakon najave teme i gostiju nove epizode ‘Nedjeljom u 2’: ‘Žali Bože’

Voditelj i novinar emisije "Nedjeljom u 2" Aleksandar Stanković najavio je svoje nove goste. Naime, 17. studenog u emisiju dolaze branitelji. “Članica HOS-a Ivana Šojat i pripadnik 102. brigade Hrvatske vojske Robert Međurečan u Nu2 govore zašto su kao mladi ljudi otišli u rat, što je ostalo od ideala te kako danas kao cijenjeni pisci doživljavaju ovu zemlju”, napisao je Stanković na Facebooku, a najava je izazvala mnoštvo reakcija te se ispod objave prikupilo više od 500 komentara.

“Kad ljudi konačno shvate da smo se u ratu borili isključivo za teritorij Hrvatske, a da smo se za neovisnost i kapitalizam odlučili na referendumu prije tog rata možda nam onda konačno krene. Možda”, “Sram me što sam dao svoju mladost i zdravlje za vas koji samo blatite jer jedino to znate, Uživajte u slobodnoj i nadasve prelijepoj domovini”, “Žali Bože priče, većinom su u mirovini oni koji su bili doma u podrumu, ali čast pravim braniteljima i onim ranjenim, ali velika većina nas nije nikaj dobila, a ne znam zašto se boje napraviti registar jer tu se zna tko je bio gdje i s kojom postrojbom”, neki su od komentara.

“Nije pošteno da se daju mirovine čak i onima dez dana staža zato jer su bili branitelji. Trebalo je napraviti nekoliko razreda i uskladiti mirovine, radni staž plus dodatak braniteljski ili invaliditet i sve što pripada. Ima ljudi koji su u mirovini s 27 godina života dobio punu mirovinu i benefite”, “Vidim da će tu biti puno rasprave. Mi ne možemo u suživot sami sa sobom a kamoli s drugima. Svaka čast Nedjeljom u 2 na temama koje ste do sada u novoj sezoni obradili. I ova će biti zanimljiva, ali već osjećam da će biti vrijeđanja”, “Ovo je sve država kriva. Postavite pitanje što s onima koji su i danas u vojsci, a bili su u ratu! Masa vojnih mirovina je 1000+ eura i to su sve ljudi koji su fizički dobro. Mene čisto zanima koliko onda treba imati pripadnik koji je i danas u sustavu. Ispada da će on imati puno manju mirovinu nego svi oni koji su otišli u vojne mirovine prije 20+ godina! Država je tu odigrala najveću ulogu, jer tako skuplja glasove”, pisali su gledatelji.

Inače, Stanković je u emisiju odlučio dovoditi ljude čije priče inspiriraju, a odmaknuti se od političkih tema i gostiju. Emisija je tako nedavno govorila o majčinstvu, prije toga o invaliditetu, ali i o drugim svakodnevnim temama.