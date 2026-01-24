Popularni reper o nastupu na Dori i novom albumu: 'Mate Rimac nije se uvrijedio što ga spominjem u pjesmi'

Kad Kandžija objavi novi album, to nikad nije samo glazbeni događaj – to je kulturni komentar, društvena dijagnoza i ogledalo stvarnosti, sve upakirano u britke rime i prepoznatljivu ironiju. Ovih dana povoda za razgovor s Kandžijom ima više nego ikad: njegov svježi album "Trostruki salto" već izaziva reakcije, na Dori će nastupiti pred potpuno novom publikom dok će u Tvornici kulture 27. veljače održati veliki koncert koji se već sad doživljava kao jedan od ključnih klupskih događaja sezone.

Kako ste se odlučili prijaviti na Doru 2026. s pjesmom "3 ujutro"? Nakon jednog koncerta u backstage nam je došla misteriozna osoba i rekla da se trebamo prijaviti, na što sam ja pomislio: "O čemu ovaj priča?" Pjesma "3 ujutro" bila je najveći favorit na albumu, a prije njegova izlaska bio sam na sastanku s Menartom. Shvativši što je misteriozna osoba htjela reći samo sam odlučio maknuti je s albuma i prijaviti je. Idemo vidjeti o čemu se tu radi.

Jeste li i dosad pratili Doru i što očekujete od svog nastupa na natjecanju? Pratim otkad su Mrle i ekipa iz Let3 napravili show tamo. Ništa ne očekujem, bacam se u vatricu.

O čemu govori "3 ujutro"? Što se događa u to doba noći u pjesmi i kakva je poruka? Pjesma je o klasičnoj borbi s vremenom, koju svatko doživljava na svoj način. U to vrijeme neki skaču kao zečevi u klubovima, bilo da su sretni ili nesretni, neki su s malim bebama, neki su budni kao vampiri... Svi o nečemu razmišljaju, a to ne valja, pogotovo tad. Usput, groove je milina.

FOTO Tužna povorka u Rimu: Brojne poznate osobe došle su se posljednji put oprostiti od Valentina

Kako gledate na ostale sudionike Dore? Tko vam je najveća konkurencija? Bavim se svojim nastupom, ali bit će mi drago upoznati sve te ljude jer trenutno ne poznajem nikoga. Osim Fenkste, njega znam, eto. Odlično mi je to da su to izvođači i ljudi iz drugog đira s kojim nemam veze. Volim širiti horizonte i pustiti da me ljudi iznenade, na koji god način.

Lani ste nakon šest godina pauze objavili album "Trostruki salto"; kako ste zadovoljni njime i njegovim prijemom? Osobno sam jako zadovoljan, probali smo dati nešto drukčije što je i hrabro i lijepo. Otvorili smo puno novih prostora i u glazbi i u tekstovima, atmosferi, probali smo neke stvari po prvi put, što je baš lijepo nakon toliko godina rada. Što se prijema tiče, to ćemo saznati kad počnemo svirati. Promocija albuma je 27.2. u Tvornici, pozivam sve koje zanima da dođu i proslave izlazak albuma s nama.

Na albumu se nalazi pjesma "Mate Rimac", koja je privukla pozornost. Kako je nastala, jeste li se čuli s Rimcem i što on kaže o njoj? Htio sam nešto posvetiti toj industriji, a Mate je odličan simbol za to. Moji likovi samo žele lovu, ali ne ide im. Kad je stvar izašla, Mate mi se javio i dobro je ispalo, nije se uvrijedio ni ništa, što znači da je normalan čovjek. Ovim ga putem pozivam na koncert. Mate, dođi na koncert, pozivam te na promociju, možemo zajedno na stageu izvesti pjesmu.

Album pokazuje zaokret: počeli ste pjevati uz rap, vrludajući soulom, funkom i R&B-jem – kako je došlo do toga? Htio sam neke druge emocije na albumu, a za to mi je potrebna i drukčija interpretacija. Mijenjaju se vremena, ali i stanje u glazbi, a uz to došlo mi je da probam nešto drukčije, usporim malo. Na albumu ima 3 lika, pa sam pokušao i tri glasa doslovno. Otvaram novo poglavlje, bend i ja odlučili smo pokušati raditi nešto drukčije i sebe shvatiti ozbiljnije. Puno smo radili, a ovakva promjena velik je pothvat.

Kako gledate na aktualnu domaću glazbenu scenu, što vas inspirira ili razočarava? Ne pratim baš inače, ali tu i tamo, nešto zapazim; Mayales i Pero jako su pozitivni i na nekom baš lijepom valu, Denis Katanec mi je također odličan i čekam novi album STa iz Goribora.

Očekuje vas veliki koncert u Tvornici kulture 27. veljače, što publika može očekivati? Osim Mate Rimca? Punokrvnu promociju albuma s puno plesa i puno groovea. Nakon godina zajedničkog sviranja bend danas funkcionira kao uigrana mašina, a pripreme za koncert traju još od studenoga. Smislio sam cijeli set koji će biti poput velike vožnje. Više od svega veseli nas publika, koja je zapravo dio koncerta. Nismo bili u Tvornici gotovo 10 godina, bit će jako puno gibanja i gužve.

Počeli ste se baviti režijom spotova i filmova, pa čak i kazalištem. Kako ste otkrili talent za to i vidite li se više u tome u budućnosti? Preko glazbe sam otkrio i druge stvari, lijepo mi je to. Još sam novi, svježa krv, još me puno toga zanima i uživam. Glazba je najveći dio mog autorstva, ali i u njoj tražim dramske stvari. a u budućnosti se sve više vidim u tome. Kao što se može vidjeti u spotovima za "Salto", htio sam kroz sliku povezati priču i likove te ih približiti publici. Uz glazbu me u budućnosti sigurno zanima još puno toga.

Ostane li vam uopće slobodnog vremena, kako ga provodite? Kakav je Kandžija privatno? Nemam ga baš puno, ali to i nije loše. Kad nije prevelika gužva, volim raditi obične stvari, na primjer čitati i šetati. Volim i kad se ništa ne događa, tada mi mozak krene u dokolicu, kreativa se pokrene, muze nešto podijele, počnem se igrati. Pokušavam biti što neozbiljniji i neodgovorniji, jer sam možda ipak preozbiljan za nekoga tko se bavi najslobodnijom stvari od svih – glazbom. S druge strane, bez te ozbiljnosti vjerojatno ništa ne bih ni završio, pa ni ovo nije loše.