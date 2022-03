Popularna 'tračerica' o snimanju u Hrvatskoj: 'Nisam se osjećala dobro'

Američka glumica Leighton Meester (35), najpoznatija po ulozi Blair Waldorf u popularnoj seriji 'Gossip Girl' progovorila je o snimanju novog Netflixovog filma 'The Weekend Away' koji se snimao u Hrvatskoj.

Glumica je sada otvorila dušu i progovorila o majčinstvu i poslu, a otkrila je kako su joj boravak i snimanje u Hrvatskoj jako teško pali zbog odvojenosti od djece i supruga. Leighton i suprug Adam Brody zajedno imaju kćer Arlo i sina čije ime nisu otkrili.

-Rad mi donosi najveću grižnju savjesti zato što želim biti uz djecu, zabavno mi je uz njih. Mislim da je odlično to što radim, ali ovaj svijet, naše društvo, ne daju nam baš prilike da se osjećamo 'cijelo' kao majka i poslovna žena. Ako odem na posao i ostavim djecu, ili kada sam s njima, osude su uvijek prisutne- rekla je glumica za ET. Dodala je i kako se tijekom snimanja u Hrvatskoj jako loše osjećala, a spas joj je bio što je prva dva tjedna provela uz obitelj.

-Prva dva tjedna sam provela uz cijelu obitelj u Hrvatskoj. Da nisu tada bili tamo, mislim da bi poludjela. Moja kći je otišla sa suprugom jer je on morao raditi u Americi. Bila sam odvojena od njih mjesec dana, što je bilo najduže što smo ikada bili razdvojeni. To mi nije bilo okej. Nisam se osjećala dobro- dodala je Meester koja gotovo nije prihvatila ulogu, no presudila je sličnost s likom koji je utjelovila.

-Ona je također nova mama. Nedavno je prošla nevjerojatnu transformaciju kakvu sve mame prođu. Tada vam se promijeni brak, tijelo, prijateljstva, karijera i cijeli život. Odlučila uzeti mali veseli odmor, iako taj odmor nije završio baš kako je htjela.

Radnja prati dvije prijateljice Beth (Leighton Meester) i Kate (Christina Wolfe) na odmoru u Hrvatskoj, točnije Splitu. Nakon ludog noćnog provoda, Kate je ubijena, a njezina prijateljica Beth optužena je za ubojstvo dok se glumac Amar Bukvić pojavljuje u ulozi policajca Pavića. Scenarij filma temelji se na romanu Sare Alderson, no za razliku od knjige, prijateljice umjesto Lisabona posjećuju Split.

