Pogledajte što će Talijani stvarno dobiti nakon pobjede na Eurosongu, moglo bi vas iznenaditi

Talijanski glam rock bend Måneskin slavio je na Eurosong pozornici izvedbom pjesme Zitti E Buoni, zbog koje im je žiri podijelio 206 bodova, a od publike su dobili čak 318 bodova - te tako skupili 524, najviše od svih izvođača.

Ni stručni žiri iz Hrvatske nije ostao ravnodušan na energične Talijane za koje su mnogi pisali da su osvježenje večeri u moru pop skladbi tipičnih za to natjecanje, pa su im dali maksimalnih 12 bodova.

Nakon što je pobjednik proglašen, mnoge gledatelje je zanimalo koliko će novca dobiti bend iz Italije.

Zanimljivo je zapravo - da nisu dobili nikakvu novčanu nagradu, te da ona uopće ne postoji. Naime, na službenim stranicama Eurosonga stoji da pobjednik dobiva "stakleni trofej u obliku mikrofona", a država iz koje pobjednik dolazi čast da sljedeće godine organizira ovo natjecanje.

Maneskin of Italy pose with the trophy following a news conference after winning the 2021 Eurovision Song Contest, in Rotterdam, Netherlands, May 23, 2021.

Strani mediji dodaju i kako je ideja da se pobjednici obogate nakon što se zapravo proslave na Euroviziji. Baš to se dogodilo nakon što je pobijedila Abba ili Celine Dion.

No, neke države dobro nagrađuju svoje pobjednike. Conchita Wurst dobila je 2.5 milijuna eura, dok je Ukrajinka Ruslana, koja je pobijedila s pjesmom 'Wild Dances' 2004. mjesto u tamošnjem parlamentu.

Ipak, Marija Šerifović je nakon svoje pobjede 2007. kazala da je od tadašnjeg srpskog predsjednika Borisa Tadića dobila - bombonijeru.

