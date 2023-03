Udarila čovjeka i pobjegla? Počelo suđenje slavnoj glumici jer mu je nanijela ozbiljne ozljede mozga

Oskarovka Gwyneth Paltrow (50) stigla je danas na sud u Americi zbog tvrdnji da je teško ozlijedila čovjeka u nesreći na skijanju u Utahu 2016. godine. Glumicu je tužio umirovljeni optometrist Terry Sanderson (76), u kojeg je navodno udarila Paltrow u odmaralištu Deer Valley u Park Cityju.

Tvrdi da je skijala "bez kontrole, uzrokujući ozljedu mozga, četiri slomljena rebra i druge ozbiljne ozljede". Paltrow je podnijela protutužbu, tvrdeći da ju je udario "punim tijelom".

Danas će se na suđenju održati uvodna izlaganja, a postupak će trajati osam dana. Očekuje se da će oskarovka svjedočiti.

Sanderson (76) traži odštetu od 300.000 dolara (278.607 eura), nakon što je prethodni zahtjev za 3,1 milijun dolara (2,88 milijuna eura) odbačen.

- Ovaj slučaj odnosi se na skijašku nesreću na skijalištu u Deer Valleyu gdje je optužena Gwyneth Paltrow skijala bez kontrole, udarivši s leđa Terryja Sandersona koji se spuštao niz padinu. Pritom ga je srušila, što je kod njega rezultiralo ozljedom mozga, četirima slomljenim rebrima i ostalim težim povredama. Paltrow je nakon sudara ustala, okrenula se i odskijala dalje, ostavivši Sandersona zapanjenog i teško ozlijeđenog da leži u snijegu, stoji u prvobitnoj tužbi podnesenoj 2019.

U podnesku se kaže i da Sandersonu nije pokušao pomoći ni instruktor skijanja koji je trenirao Paltrow, premda je vidio da je ozlijeđen.

Sanderson je ranije rekao da je čekao gotovo tri godine da podnese tužbu jer nije mogao normalno funkcionirati zbog potresa mozga, a imao je i problema s odvjetnicima. Paltrow je kasnije podnijela protutužbu, navodeći da ju je Sanderson udario. od njega traži simbličnu odštetu od jednog dolara, te je rekla kako tužitelj želi iskoristiti njenu slavu i novac.

Kazala je kako je bila potresena sudarom, te da je tog dana prestala skijati sa svojom obitelji. Dodala je da joj se Sanderson ispričao i rekao da je dobro.

Podsjetimo, glumica je opet tema brojnih rasprava na društvenim mrežama, a te rasprave i zgražanja potaknulo je njezino gostovanje u podcastu dr. Willa Colea "The Art of Being Well". Pričala je o svojim prehrambenim navikama i rekla kako ujutro pije kavu i za ručak obično pije juhi, točnije temeljac od kostiju, a za večeru jede povrće i taj obrok joj je uvijek po načelima paleo dijete. Svaki dan barem sat vremena vježba i u podcastu je rekla kako su joj mnogi govorili da s ovakvim unosom kalorija neće izdržati svaki dan sat vremena vježbanja, ali ona je dokazala da je to moguće. Pohvalila se u ovom razgovoru i da prima rektalnu terapiju ozonom kako bi povećala razinu kisika u krvi.

Zbog svega navedenog korisnici društvenih mreža, a pogotovo TikToka upozoravaju kako su ovakvi savjeti koje glumica promiče dosta opasni po zdravlje i dali su joj nadimak ‘almond mom’. U prijevodu to je naziv za roditelje koji svoje nezdrave prehrambene navike prenose djeci, i mnogi TikTok korisnici upozorili su da režim ishrane koji Paltrow opisuje graniči s poremećajem prehrane.

VIDEO: Let 3 u Rijeci snimali razglednicu kojom će se predstaviti na BBC-u