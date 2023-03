Filipu je najveći izazov preživjeti bez djece: 'Kad sam jeo, prisjetio sam se obiteljskog stola'

Nakon fine gastro gozbe u kojoj su uživali zahvaljujući pobjedi u prošlom izazovu, večera će biti glavna tema jutarnjeg razgovora među članovima plavog tima u 'Survivoru'. „Kad sam jeo, na sekundu me teleportiralo doma kako je sve tamo, kad jedem sa svojima za stolom. Užasno mi fale žena i djeca. Takve stvari, svaki dan kad razmišljam o njima. Ne sjetim se šetnji, ne sjetim se igranja s igračkama, nego se baš sjetim tih trenutaka. Kad završavam kuhanje, žena slaže stol, radi salatu, stavlja stolić za djecu, obitelj je najbliža za tim stolom“, ispričao je Filip dodajući da mu je najveći 'Survivor' preživjeti bez djece.

Nova kandidatkinja u crvenom timu Nikolina priznaje da je tremašica i da se prije borbe trese. „Osjećam dozu pritiska što je neminovno jer sam nova, a oni su svi povezani“, kaže ona. Crveni tim uvjeren je u pobjedu, iako su ih jučer plavi glatko pobijedili. „To pokazuje da smo u igri bili nadmoćniji“, kaže Sanja nadajući se da će u sljedećoj borbi plavi osvojiti osam bodova, a crveni nula.

Ovoga puta u timovima po tri osobe, natjecatelji će se boriti za obilnu nagradu, a tko će se njome počastiti, doznajte večeras u Survivoru na Novoj TV.

Podsjetimo, u posljednjem 'Survivor' duelu Enea je bio svega korak do pobjede kad su mu pali svi totemi, a Ana iz crvenog tima je duel završila kao pobjednica. „Nažalost, takva je igra. Vraćam se doma i idem uživati s curom i u hrani. Survivor je puno teži nego sam mislio. Mislio sam da ću biti bolji u igrama“, priznao je Enea koji je pohvalio obje ekipe. Crvenima, koji su izrazili simpatije prema njemu zahvalio je za to, no poručio im je neka nastave gubiti, a plavima je uputio kratku, ali važnu poruku: „Budite dobri jedni prema drugima“.

Nakon duela, Ana je u svom timu pomalo dočekana na nož, a Lazar joj je poručio kako mu je statistika igara potpuno nebitna nakon silnih pobjeda, a ono što Anu ugrožava u timu je to što ostavlja dojam da želi otići.

Sljedeće jutro, oba tima nemalo su se iznenadila kad im je na obalu pristao čamac s po dva nova igrača za svako pleme. Plavom timu pridružili su se Jelena, 25-godišnja nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture, i Leo, 24-godišnji profesionalni boksač. „Reći ću da je kamp plavog tima dobar. Dočekali su nas s ručkom. Probali smo pečene kokose, za sad mi se sviđa“, rekao je Leo te dodaje da ljudi imaju predrasude prema njemu jer se bavi borilačkim sportom.

Tim crvenih ojačan je Lukom, 25-godišnjim instruktorom gimnastike, i Nikolinom, 23-godišnjom instruktoricom pilatesa. „Iznenađenje je bilo fantastično. Došla su nam dva nova člana. Bio sam u pecanju i u povratku sam vidio da me dozivaju i krenuo sam se vratiti. Vidio sam dvoje novih nasmijanih ljudi. Jako sam se obradovao“, ispričao je Marko. „Nije se znalo tko je više uzbuđen kad smo došli, mi koji smo došli ili oni koji su nas dočekali“, rekla je Nikolina koja je tražila od tima da je zovu Nina, a Luka je tražio da mu plemensko ime bude Kalu.

