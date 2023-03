Glumica zabrinula fanove objavom: 'Rođendan nije razlog za slavlje. Pustite me, odlazim'

Glumica koja se proslavila u Netflixovoj megahit seriji 'Orange is the New Black', Ruby Rose za svoj je 37. rođendan objavila doista čudnu poruku. Fanovi glumice zabrinuli su se zbog objave, jer takve njene statuse do sada nisu imali prilike pročitati.

Ruby je napisala kako moli sve da ju puste na miru i da ona nema razloga za slavlje.

''Ako me dovoljno dugo poznajete, onda znate da moj rođendan nije razlog za slavlje. Neki su ga pokušali proslaviti, ali do slavlja nikad nije došlo, niti će ga biti sada. Odjavljujem se dok sve ne prođe'', napisala je.

Nije poznato zašto je to učinila i zašto je imala potrebu ovo napisati jer je rođendane slavila sa svojim prijateljima, što se može vidjeti i po njenim objavama na društvenim mrežama.

Prije nekoliko godina Australka je zabrinula je pratitelje na Instagramu kada je napisala kako je zvala Hitnu pomoć nakon operacije. Naime, kako je opisala, nakon operacije uslijedile su komplikacije zbog kojih se počela gušiti i plakati.

"Imala sam zahvat, ali bilo je sve u redu i operacija je prošla u redu. Ali onda sam imala nekoliko komplikacija i morala sam na Hitnu", ispričala je i dodala:

"Nazvali smo Hitnu pomoć i trebalo je satima da nađemo bolnicu koja će moći primiti mene ili bilo koga drugog. Cijelu su noć odbijali ljude, a moj slučaj je bio prilično ozbiljan. Uspjeli smo izdržati i imali smo sreću što nas je vrlo brzo primila obližnja bolnica".

Potom je i pohvalila osoblje u bolnici. Inače, Ruby je i 2019. godine završila na hitnoj operaciji, nakon što je na snimanju serije zadobila teške ozlijede vrata.

"Prilikom izvođenja akrobacije ozlijedila sam dva diska i oni su bili blizu toga da mi ozlijede leđnu moždinu. Mučila me kronična bol i nisam osjećala svoje ruke. Hvala doktoru za sve što je učinio i omogućio mi da nastavim raditi to što volim", napisala je tada na Instagramu.

