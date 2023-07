Pjevač Daleke obale izdaje novi house album: 'Volim žene, one vole mene, a svi volimo saksofon'

Jakša Jordes devet godina od izlaska albuma "Ambidexter" vraća se svojim korijenima i najavljuje electro house album "Saxoholic", kako kaže, savršen za duge klupske izlaske. Pjevač benda Daleka obala nije zapostavio svoje fanove koji su ga pratili u electro house žanru te je prije nekoliko dana snimio i novi singl i spot "F You J.J." Angažman u legendarnom splitskom bendu nikako nije odvratio poznatog hrvatskog saksofonista od house i klupske glazbe, a njegov višestruki glazbeni talent pokazat će se i objavom novog albuma koji bi trebao izaći krajem ljeta.

– Mene nikakav uspjeh ne može umrtviti pa se tako nisam uljuljkao ni u uspjeh s Dalekom obalom. Uvijek nešto radim pa sam tako i tijekom karantene u pandemiji koronavirusa napravio nove house-pjesme. Glazba koju stvaram baš je onakva kakvu volim slušati u svoje slobodno vrijeme. Pustio sam to jednoj prijateljici, koja mi je kazala: "Pa ovo je fenomenalno, moraš to objaviti!" Dosta mi je prijatelja reklo da je super to što radim u Dalekoj obali, ali da vole ono što radim sa saksofonom – kazao je svestrani Jakša, koji osim s Dalekom obalom tijekom ljeta dosta nastupa i s DJ-em svirajući saksofon.

– Nastupao sam po cijeloj hrvatskoj obali, ali dosta me traže i u inozemstvu. Bio sam u Španjolskoj, Češkoj, sad opet idem i u Italiju. Što se tiče ovog singla, pjesma je završena ove zime. Već sam je imao u jednom obliku, a završio sam je prije nekoliko mjeseci. Ja sam čovjek koji se voli zafrkavati, a često se šalim i na svoj račun. Tako mi nije bio problem ni napraviti ovu pjesmu. Inače, rečenicu "F You J.J." izgovara moj kolega saksofonist Ywek Premelč, koji je jednu večer došao k meni u studio. Izgovorio je to i ja sam ga ubacio u pjesmu. Kazao mi je da nije mogao vjerovati da je tako dobro ispalo – kaže Jordes.

Spot je sniman u Zagrebu i Istri u režiji Dinka Čvorića Doringa, a u njemu se pojavljuju Jakšini prijatelji koji uživaju na jednoj dobroj zabavi.

– Tu mi je pomogao i moj kolega DJ R.E.S.P.E.C.T., s kojim nastupam. On je pozvao još ekipe, a snimali smo na krovu jedne zgrade u Zagrebu. Dogodilo se čudo. Drago mi je da se spot svidio ljudima, u desetak dana na YouTubeu je pregledan gotovo 40 tisuća puta – ponosno će Jakša, koji je već snimio sve pjesme na albumu, a na njemu se pojavljuju brojni Jordesovi prijatelji i kolege kao gosti na pjesmama. Osim Yweka Premelča tu su i Neno Belan, Vedran Križan, Renmen, Leo Rumora, Ana Kabalin, Miro Tabak, Alen Križaj, Leo Anđelković, Zdravko Valentin i Vlasta Škrbina.

– Glavna su mi inspiracija ljudi koji me okružuju i različite životne situacije. Tako su i nastale pjesme na ovom albumu. Ekipa je dolazila k meni u moj mali studio u Zagrebu i uz druženje i šalu radili smo na pjesmama – kaže Jakša, koji svoje pjesme promovira i u inozemstvu. Ljudi odlično reagiraju na njegove ljetne house i funky-pjesme. Uvjeren je stoga da bi njegov album mogao uspjeti i vani.

VEZANI ČLANCI

– Bilo je dosta zanimljivih svirki i anegdota. Jednom sam u Sarajevu nastupao s legendarnim DJ-em i producentom Rogerom Sanchezom, kojeg svi znaju po brojnim hitovima poput "Another Chance" ili "Lost". On je puštao glazbu, a ja sam na njegove podloge svirao saksofon. Pitao me što ću svirati, a ja sam mu odgovorio da samo pusti glazbu. Kad sam počeo svirati, rekao mi je: "Ti je*eno nisi normalan, fenomenalan si" – prisjetio se Jakša i priznao da je zahvaljujući svom saksofonu i dalje omiljen među ženama.

– Ja sam najpoželjniji neženja u Hrvatskoj, haha. Volim žene, žene vole mene i svi volimo saksofon – smije se Jordes, koji osim solo nastupa i dalje nastupa s Dalekom obalom.

– Drago mi je da su me svi fanovi dobro prihvatili. Veseli me da je u publici bilo puno mladih ljudi koji se nisu ni rodili kada su te pjesme izašle, a opet su ih znali pjevati od početka do kraja. Bio sam i sam fan Daleke obale i uvijek sam znao da u glasu imam taj timbar kao i Ban. Iza mene je 30 godina profesionalnog iskustva u glazbi pa sam se s guštom prihvatio ove obveze i drago mi je da su to svi prihvatili, a i da se sam Ban složio da ga mijenjam. Koncerti su nam odlično posjećeni, uvijek bude po nekoliko tisuća ljudi. Naravno da se Marijana Bana ne može zamijeniti, no bitno je da svi guštamo, i bend i publika i ja – kaže Jakša, koji svaki slobodan trenutak koristi za odlazak u svoju Lumbardu na Korčuli.

– U Lumbardu odem kad god sam u Dalmaciji i imam slobodan dan. Bitno mi je samo da se dobro naspavam i uživam u maminoj spizi. No zaželio sam se i nastupa. Dosta se odmaralo tijekom korone. Mi u Dalekoj obali obožavamo svirati, svaki nam je koncert kao team building. Bude puno smijeha i zafrkancije, imamo stvarno odličnu atmosferu. Dok god bude tako, svirat ćemo što više budemo mogli – zaključio je Jakša Jordes.

VIDEO. Rade Šerbedžija otkrio neugodnu scenu koju je imao s Alom Pacinom