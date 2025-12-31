Ella Dvornik nakon teškog razdoblja: '2025. mi je bila najsretnija godina u životu, riskirala sam sve'

Influencerica Ella Dvornik na Staru godinu se obratila svojim pratiteljima dirljivom objavom u kojoj je sažela godinu na izmaku. Unatoč javnosti poznatim izazovima, uključujući i dugotrajan proces razvoda, Ella je 2025. proglasila svojom najsretnijom godinom do sada. Na posljednji dan 2025. godine, Ella je napisala: "Da, došlo je vrijeme za cringe starogodišnji post", započela je u svom prepoznatljivom stilu, no nastavak je bio sve samo ne to. Influencerica je otkrila da joj je, unatoč svemu, 2025. bila najsretnija godina u životu. "Iako je bilo godina prije gdje su mi se dešavale bolje stvari i životne promjene, desile bi se jedna dvije, a nekad su loše stvari te godine prevagnule te bolje. 2025. godina je bila prva godina u mom životu da se istovremeno više bitnih faktora posložilo i ništa se loše nije desilo", napisala je Ella.

Ova izjava dolazi u kontekstu turbulentnog razdoblja za Ellu, koja je od kraja 2021. prolazila, kako je sama navela, "dosta iscrpljujuće razdoblje". Javnost je dobro upoznata s njezinim dugotrajnim procesom razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea. Ella je više puta otvoreno govorila o frustracijama vezanim za sporost pravnog sustava te o "apsurdnoj" situaciji u kojoj s bivšim partnerom i dalje dijeli istu kuću u Istri radi podijeljenog skrbništva nad njihove dvije kćeri. Upravo zato njezina poruka o sreći i posloženim životnim faktorima, poput mentalnog i fizičkog zdravlja, slobode i odnosa, odjekuje još snažnije. "Dopustila sam si riskirati sve što mi je držalo stabilnost za ono što me stvarno čini sretnom", priznala je, aludirajući na hrabre odluke koje je donijela.

U nastavku objave, Ella se obratila svima koji prolaze kroz teška vremena, nudeći im riječi ohrabrenja proizašle iz vlastitog iskustva. "Želim reći svima koji prolaze kroz teška vremena: da će stvarno proći, neće trajati zauvijek, dok god ste fokusirani na sebe i vlastitu sreću bit će vam dobro", poručila je. Savjetovala je pratiteljima da se okruže pozitivnim ljudima i da neke osobe jednostavno "ostave u ovoj godini". Njezine riječi očito su pogodile žicu kod mnogih, što potvrđuju i brojni komentari podrške. Jedna pratiteljica se posebno poistovjetila s njom, napisavši: "Hvala Ella, na tako jednostavnim i praktičnim željama... i iza mene su tri mučne godine... razvod... tako da znam da će sve još potrajati, ali pokušavam biti iznad tih problema".