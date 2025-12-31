Naši Portali
OSVRT

Ella Dvornik nakon teškog razdoblja: '2025. mi je bila najsretnija godina u životu, riskirala sam sve'

Vecernji.hr
31.12.2025.
u 21:00

Dopustila sam si riskirati sve što mi je držalo stabilnost za ono što me stvarno čini sretnom, priznala je

Influencerica Ella Dvornik na Staru godinu se obratila svojim pratiteljima dirljivom objavom u kojoj je sažela godinu na izmaku. Unatoč javnosti poznatim izazovima, uključujući i dugotrajan proces razvoda, Ella je 2025. proglasila svojom najsretnijom godinom do sada. Na posljednji dan 2025. godine, Ella je napisala: "Da, došlo je vrijeme za cringe starogodišnji post", započela je u svom prepoznatljivom stilu, no nastavak je bio sve samo ne to. Influencerica je otkrila da joj je, unatoč svemu, 2025. bila najsretnija godina u životu. "Iako je bilo godina prije gdje su mi se dešavale bolje stvari i životne promjene, desile bi se jedna dvije, a nekad su loše stvari te godine prevagnule te bolje. 2025. godina je bila prva godina u mom životu da se istovremeno više bitnih faktora posložilo i ništa se loše nije desilo", napisala je Ella.

Ova izjava dolazi u kontekstu turbulentnog razdoblja za Ellu, koja je od kraja 2021. prolazila, kako je sama navela, "dosta iscrpljujuće razdoblje". Javnost je dobro upoznata s njezinim dugotrajnim procesom razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea. Ella je više puta otvoreno govorila o frustracijama vezanim za sporost pravnog sustava te o "apsurdnoj" situaciji u kojoj s bivšim partnerom i dalje dijeli istu kuću u Istri radi podijeljenog skrbništva nad njihove dvije kćeri. Upravo zato njezina poruka o sreći i posloženim životnim faktorima, poput mentalnog i fizičkog zdravlja, slobode i odnosa, odjekuje još snažnije. "Dopustila sam si riskirati sve što mi je držalo stabilnost za ono što me stvarno čini sretnom", priznala je, aludirajući na hrabre odluke koje je donijela.

U nastavku objave, Ella se obratila svima koji prolaze kroz teška vremena, nudeći im riječi ohrabrenja proizašle iz vlastitog iskustva. "Želim reći svima koji prolaze kroz teška vremena: da će stvarno proći, neće trajati zauvijek, dok god ste fokusirani na sebe i vlastitu sreću bit će vam dobro", poručila je. Savjetovala je pratiteljima da se okruže pozitivnim ljudima i da neke osobe jednostavno "ostave u ovoj godini". Njezine riječi očito su pogodile žicu kod mnogih, što potvrđuju i brojni komentari podrške. Jedna pratiteljica se posebno poistovjetila s njom, napisavši: "Hvala Ella, na tako jednostavnim i praktičnim željama... i iza mene su tri mučne godine... razvod... tako da znam da će sve još potrajati, ali pokušavam biti iznad tih problema".
showbiz ella dvornik

