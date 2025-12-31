Maja Šuput otkrila kako je Bloom podnio razvod i u kakvom je odnosu s bivšim suprugom

Prosinac je za Maju Šuput bio ispunjen brojnim nastupima diljem Hrvatske i pjevačica ne skriva kako jedva čeka trenutak kada će se opustiti i uživati u kućnoj atmosferi bez šminke i strke. Nedavno je nastupila u Zadru u sklopu tamošnjeg Adventa te je ispričala pred kamerama IN Magazina kako su ona i njezin partner Šime Elez malo smanjili s objava fotografija na društvenim mrežama.

''Malo smo i mi digli ručnu na slikavanja itd., jer naprosto nema potrebe. Meni je lakše kad je više mira s te strane, jer nema potrebe da ja nekome nešto pokazujem ili dokazujem.'', ispričala je Maja za IN Magazin. Maja i Šime, kojeg je publika upoznala kao Gospodina Savršenog, nerazdvojni su otkako se on ovo ljeto pojavio u spotu za njezinu pjesmu "Nisam ja za male stvari". Nedugo prije toga javnost je saznala kako se Maja rastala od supruga Nenada Tatarinova. ''Naravno, razvod je jedna vrlo javna stvar jer mi smo bili jako javan par i čudno bi bilo da sad netko vidi mog bivšeg muža s nekom ženom pa kaže: ‘On vara svoju ženu’, a mi uopće nismo u braku. Neke stvari se moraju razjasniti.'', objasnila je Maja i otkrila u kakvom je odnosu s bivšim suprugom.

''Ja i Nenad smo od dana otkad smo se razveli u idealnim odnosima. Vidimo se svaki dan, čujemo se sto puta na dan, naravno zbog djeteta. Mi smo u top odnosu.'', ističe Maja. U braku s Nenadom ima četverogodišnjeg sina Blooma za kojeg pjevačica kaže kako se odlično snašao tijekom njihovog razvoda. ''Njemu je top, on sad ima dva stana, njemu je ludilo. Ima tamo sobu, ima tu sobu. Ima tamo igračke, ima tu. Dijete se nikad nije zapitalo što se dogodilo. Mi smo svi to nekako prohodali kao da se nije dogodilo. Nevjerojatno.'', kaže pjevačica koja uskoro ide na godišnji odmor, a destinaciju na kojoj će odmarati nije otkrila.