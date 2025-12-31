Naši Portali
VRUĆI PRIZORI

FOTO Naša atraktivna pjevačica iznenadila objavom za kraj godine, snimala se na luksuznoj jahti i podijelila seksi fotke

Zagreb: Poznati na otvorenju ekskluzivnog butika Hitgallery
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
31.12.2025.
u 16:23

Odjevena u elegantnu, svijetloplavu pripijenu haljinu koja je istaknula njezinu zavidnu figuru, Žanamari je zračila samopouzdanjem i glamurom.

Pjevačica Žanamari Perčić posljednji je dan 2025. godine odlučila proslaviti na uistinu spektakularan način. Na svojem je Instagram profilu objavila seriju fotografija na kojima pozira na luksuznoj jahti, nazdravljajući bocom šampanjca ulasku u Novu 2026. godinu. Odjevena u elegantnu, svijetloplavu pripijenu haljinu koja je istaknula njezinu zavidnu figuru, Žanamari je zračila samopouzdanjem i glamurom.

Uz objavu je napisala kratku, ali snažnu poruku na engleskom jeziku: "Učinimo današnji dan vrijednim!", jasno dajući do znanja da u novu etapu ulazi s velikim optimizmom. Morsko okruženje i sunčan dan dodatno su naglasili svečanu atmosferu, a prizor pjevačice kako podiže bocu šampanjca u zrak postao je simboličan ispraćaj stare godine.

Kao što se i moglo očekivati, objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i brojne komentare pune podrške i divljenja. Pratitelji su je obasuli komplimentima na račun izgleda, a emotikoni vatre i srca preplavili su odjeljak za komentare. Mnogi su joj poželjeli sve najbolje u nadolazećoj godini. "Predivna", "Goriš", "Sretna Nova", samo su neke od poruka koje su joj uputili. 

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'
Zagreb: Poznati na otvorenju ekskluzivnog butika Hitgallery
1/16

Pjevačica Žanamari Perčić na Instagramu je opisala kako je na putu za Zagreb doživjela prilično opasnu situaciju. "Evo sad kad sam živa došla kući mogu podijeliti što mi se dogodilo na putu za Zagreb. Kaže vulkanizer da sam stala na čavao. Znači koja je uopće vjerojatnost da se to ikome dogodi i onda da guma eksplodira posred autoceste, a da mi vozilo uopće ne javi pad tlaka u gumi", napisala je pjevačica uz fotografiju puknute gume. Kasnije je objavila i fotografiju iz Makarske. "Lijepo je biti živ i opet piti kavicu pod makarskim suncem. Uživajte u svakom trenutku", napisala je.

Preminula je legendarna glumica Brigitte Bardot
stara godina Nova godina more jahta pjevačica Žanamari Perčić showbiz

Komentara 1

VA
VanjaPlank
17:21 31.12.2025.

Kada sam pročitao -snimala se na jahti- odma sam pomislio da se radi o Severininom porniču

