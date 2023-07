Brat Nikole Koje ispraćen na posljednji počinak, prijatelji otkrili detalje nesreće na hipodromu

Vijest o velikoj tugi koja je snašla obitelj poznatog srpskog glumca Nikole Koje (55) danas je punila medije. Naime, njegov brat Vladimir preminuo je u 59. godini života u strašnoj nesreći koja se dogodila na hipodromu. Naime, Vladimir Kojo stradao je od udarca konja.

O ovom nesretnom događaju danas su progovorila dva Vladimirova prijatelja, piše Blic.rs.

- Nisam obraćao pozornost. Nisu ga mogli obuzdati. I Kojo je bio možda četiri ili pet koraka od mjesta gdje se sve događalo. Konj je stao, i u jednom trenutku je krenuo udarati kada se Kojo približio - rekao je jedan prijatelj, dok je drugi dodao:

- Ne mogu vjerovati što se dogodilo. Nije mi jasno kako da konj nije stao. Nije ga vidio i zato ga je udario - rekao je drugi prijatelj.

O svemu se oglasio i Vladan Damjanović, vlasnik konjičkog kluba 'Lastin put' u kojem je Vladimir radio i bio član.

- Ovo što se njemu dogodilo, to se dogodi jednom u dvije milijarde slučajeva. Izašao je zaustaviti konja koji je zbacio jahača i konj je naletio na njega u punom galopu. Znači, direktan sudar. Nitko tu nije kriv, ni konj, ni on... Ne mogu vjerovati da se to dogodilo - ispričao je Damjanović u šoku.

Dodao je kako se radi o konju koji je bio u vlasništvu preminulog Vladimira.

- Strašno, izgleda da Bog sebi stvarno zove najbolje. On je bio neponovljiv, duhovit, uvijek za šalu - dodao je.

Inače, Vladimir je na posljednji počinak ispraćen danas u 14 sati, a obitelj je prije sprovoda primala izraze sućuti u kapeli.

Podsjetimo, obitelj se od tragično preminulog Vladimira oprostila ranije. "Posljednji pozdrav dragom bratu", piše u osmrtnici koju su dali Ljubomir i Nikola Kojo sa svojim obiteljima.

O preminulom Koji ne zna se mnogo u javnosti. Zna se da je ranije bio trener u konjičkom klubu te da je imao svoja dva konja o kojima je redovito brinuo.

Nikola Kojo svoj privatni život oduvijek je držao u tajnosti, a o odnosu sa svojim bratom nikada nije govorio javno. Ono što je poznato jest to da je Nikola četiri godine mlađi od svog preminulog brata. Međutim, njihove zajedničke fotografije nikada nisu osvanule čak ni na društvenim mrežama.

