Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DOČEK NOVE GODINE
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI ŽIVOT

Marina Orsag s partnericom odselila u Nizozemsku: 'Nažalost ovakva Hrvatska nije ona za koju su se moj tata i očuh borili'

Zagreb: Proslava 20 godina karijere stand up komičarke Marine Orsag
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
31.12.2025.
u 19:00

Moja partnerica i ja dobiti ćemo godišnji odmor za naš odnos. Moći ćemo izlaziti van, kretati se u javnosti i ponašati kao par jer tamo me nitko ne zna, nisam javna osoba i drugačije je stanje uma oko LGBT ljudi. A i prijetnje, uvrede i mržnja, iako su konstanta u mom javnom životu, postale su malo preučestale, rekla je komičarka

Poznata hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag (46) nedavno je najavila kako se seli u Nizozemsku, a sada je za Net.hr, otkrila kako je razlog odlaska taj što je njena životna partnerica dobila posao u Utrechtu. 
- Preselila sam se s partnericom na minimalno godinu dana i jako sam uzbuđena jer grad izgleda kao razglednica. Kada me prijatelji pitaju kako izgleda, kažem da izgleda kao da su Amsterdam i centar Ljubljane vodili ljubav i rodili najljepše dijete, kazala je a onda i otkrila kako su se odlučile preseliti. 

- Prvobitni razlog je jer je moja partnerica dobila fantastičan posao na prestižnoj instituciji, a kako sam ja svoju karijeru izgradila, obećala sam joj odavno da ću je slijediti gdje god je to potrebno zbog njene karijere. Ionako se uvijek mogu vratiti odraditi nastupe, a i ovdje mogu raditi i za naše, ali i na engleskom jeziku, što već i radim i ide jako dobro. Ostali razlozi su razni. Moja partnerica i ja dobiti ćemo godišnji odmor za naš odnos. Moći ćemo izlaziti van, kretati se u javnosti i ponašati kao par jer tamo me nitko ne zna, nisam javna osoba i drugačije je stanje uma oko LGBT ljudi. A i prijetnje, uvrede i mržnja, iako su konstanta u mom javnom životu, postale su malo preučestale. Ostali razlozi su vjerujem poznati svima koji samo žele živjeti svoj život u miru, u državi koja poštuje svoje građane, ne krade od njih i ne drži ih u prošlosti.

Pobjednica Masterchefa otkrila nam je sve o svojim planovima: 'Želja mi je otvaranje restorana, evo kakav će biti koncept'
Zagreb: Proslava 20 godina karijere stand up komičarke Marine Orsag
1/85

Nažalost ovakva Hrvatska nije ona za koju su se moj tata i očuh borili. A zadnja odluka, nimalo manje važna je i činjenica da ovo više nije moja scena i kao osoba koja ju je stvarala zadnjih dvadeset godina i po dvije, pet, deset godina mentorirala, producirala i stvarala prilike svim komičarima danas na sceni, sramota me u što se u većini pretvorila. U scenu bez konkretnog sadržaja, bez ičega konkretnog za reći, već prvoloptaški humor, psovke bez konteksta i niske strasti, kazala je i dodala kako su partnerica i ona bile u Nizozemskoj u veljači ove godine. Marina je tada odradila nekoliko nastupa, a njena draga ju je pratila. Nizozemska im se svidjela odmah, a Marina je partnerici predložila da tamo nađe posao. Želja joj se ostvarila nakon dva mjeseca, kada je partberica dobila posao u prestižnoj instituciji. 

- Ovaj potez je nešto što mi moja stand up “mama”, Slavica Knežević, govori od 2005. godine, a to je da moram otići van i pokazati što znam i mogu. I to je nešto što sam odavno htjela i trebala napraviti, ali nikako zbog stvaranja scene, vođenja kluba i ostalih aktivnosti na sceni, nisam mogla. Tako da je ovo odlična stvar za mene i moju karijeru. Dosta zakašnjela, ali odlična stvar, a i nikad nije kasno. Što se Hrvatske i okolnih zemalja tiče, vjerujem da sam tu napravila dovoljno da se mogu vratiti nastupati kad god želim i svakako ću se potruditi da me publika ne zaboravi. Također se mislim potruditi da me se ne izbriše iz povijesti stand up scene koju sam sama stvarala kao što se neki kolege zdušno trude to napraviti ne spominjući svojih prvih tri, pet, pa i deset godina karijere koju su proveli uz moje mentorstvo, vodstvo, produkciju, mnogobrojne prilike i otvaranje raznih vrata, rekla je Marina. 

Ključne riječi
showbiz Nizozemska Utrecht stand-up Marina Orsag

Komentara 4

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
19:08 31.12.2025.

Brzo se buš ti vratila a onda pravila kak nisi kmečala i hračkala po Hrvatskoj. Mnogi su se pokunjeni vratili a bili jako glasni dok su odlazili

Avatar Moodleen
Moodleen
19:13 31.12.2025.

Ma Amsterdam bude proglasil državnim praznikom dan doseljenja ovih u četvrt crvenih lampica!

ZR
Ze Roberto u
19:33 31.12.2025.

E tamo će te poboljšati natalitet...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
TUŽNA VIJEST

Preminuo nekad najteži čovjek na svijetu: Imao je samo 41 godinu, a u najdebljoj fazi imao je čak 599 kilograma

U svom najtežem razdoblju težio je 599 kilograma i bio je uglavnom vezan za krevet, nesposoban za samostalno kretanje zbog godina ekstremne pretilosti. Kasnije te godine, pod nadzorom dr. Castanede, započeo je intenzivan medicinski program. Plan liječenja obuhvaćao je mediteransku prehranu bogatu voćem i povrćem, nakon čega su uslijedila dva barijatrijska zahvata: operacija smanjenja želuca i želučana premosnica

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!