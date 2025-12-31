Marina Orsag s partnericom odselila u Nizozemsku: 'Nažalost ovakva Hrvatska nije ona za koju su se moj tata i očuh borili'

Poznata hrvatska stand-up komičarka Marina Orsag (46) nedavno je najavila kako se seli u Nizozemsku, a sada je za Net.hr, otkrila kako je razlog odlaska taj što je njena životna partnerica dobila posao u Utrechtu.

- Preselila sam se s partnericom na minimalno godinu dana i jako sam uzbuđena jer grad izgleda kao razglednica. Kada me prijatelji pitaju kako izgleda, kažem da izgleda kao da su Amsterdam i centar Ljubljane vodili ljubav i rodili najljepše dijete, kazala je a onda i otkrila kako su se odlučile preseliti.

- Prvobitni razlog je jer je moja partnerica dobila fantastičan posao na prestižnoj instituciji, a kako sam ja svoju karijeru izgradila, obećala sam joj odavno da ću je slijediti gdje god je to potrebno zbog njene karijere. Ionako se uvijek mogu vratiti odraditi nastupe, a i ovdje mogu raditi i za naše, ali i na engleskom jeziku, što već i radim i ide jako dobro. Ostali razlozi su razni. Moja partnerica i ja dobiti ćemo godišnji odmor za naš odnos. Moći ćemo izlaziti van, kretati se u javnosti i ponašati kao par jer tamo me nitko ne zna, nisam javna osoba i drugačije je stanje uma oko LGBT ljudi. A i prijetnje, uvrede i mržnja, iako su konstanta u mom javnom životu, postale su malo preučestale. Ostali razlozi su vjerujem poznati svima koji samo žele živjeti svoj život u miru, u državi koja poštuje svoje građane, ne krade od njih i ne drži ih u prošlosti.

Nažalost ovakva Hrvatska nije ona za koju su se moj tata i očuh borili. A zadnja odluka, nimalo manje važna je i činjenica da ovo više nije moja scena i kao osoba koja ju je stvarala zadnjih dvadeset godina i po dvije, pet, deset godina mentorirala, producirala i stvarala prilike svim komičarima danas na sceni, sramota me u što se u većini pretvorila. U scenu bez konkretnog sadržaja, bez ičega konkretnog za reći, već prvoloptaški humor, psovke bez konteksta i niske strasti, kazala je i dodala kako su partnerica i ona bile u Nizozemskoj u veljači ove godine. Marina je tada odradila nekoliko nastupa, a njena draga ju je pratila. Nizozemska im se svidjela odmah, a Marina je partnerici predložila da tamo nađe posao. Želja joj se ostvarila nakon dva mjeseca, kada je partberica dobila posao u prestižnoj instituciji.

- Ovaj potez je nešto što mi moja stand up “mama”, Slavica Knežević, govori od 2005. godine, a to je da moram otići van i pokazati što znam i mogu. I to je nešto što sam odavno htjela i trebala napraviti, ali nikako zbog stvaranja scene, vođenja kluba i ostalih aktivnosti na sceni, nisam mogla. Tako da je ovo odlična stvar za mene i moju karijeru. Dosta zakašnjela, ali odlična stvar, a i nikad nije kasno. Što se Hrvatske i okolnih zemalja tiče, vjerujem da sam tu napravila dovoljno da se mogu vratiti nastupati kad god želim i svakako ću se potruditi da me publika ne zaboravi. Također se mislim potruditi da me se ne izbriše iz povijesti stand up scene koju sam sama stvarala kao što se neki kolege zdušno trude to napraviti ne spominjući svojih prvih tri, pet, pa i deset godina karijere koju su proveli uz moje mentorstvo, vodstvo, produkciju, mnogobrojne prilike i otvaranje raznih vrata, rekla je Marina.