Sjećate li je se? Nekadašnja voditeljica Dnevnika i ratna reporterka napustila HRT

Hrvatska radiotelevizija oprostila se od još jednog svog poznatog lica. Nakon što je u mirovinu ispraćena Zrinka Štimac, dugogodišnja urednica rubrike "Svi smo mi potrošači", Prisavlje je napustila i Melinda Kurilj Antunović, novinarka i urednica koja je na televiziji provela 36 godina. - Danas je svoju posljednju emisiju DJH-a potpisala i naša draga Melinda Kurilj Antunović, koju dugo niste vidjeli ispred kamere, ali koja je u 36 godina na HTV-u prošla sve, od ratnog izvještavanja, preko informative i dokumentaraca do Dobrog jutra. Želimo joj puno sreće i uspjeha u nekim novim pričama, a nama ostaju lijepe uspomene na drage kolegice koje će nam nedostajati u svakom pogledu! Sretno!, napisali su na stranicama emisije "Dobro jutro, Hrvatska"

Kao razlog odlaska navela je kako je "vrijeme za neke nove projekte izvan HRT-a", ostavljajući javnost da s nestrpljenjem iščekuje njezine buduće profesionalne korake. Njezin odlazak nije prošao nezapaženo među kolegama, koji su je ispratili dirljivim porukama zahvale, ističući njezin golem doprinos i profesionalnost koji su postali uzor mnogim mlađim generacijama novinara.

Mnogi gledatelji Melindu Kurilj Antunović i danas najviše pamte po njezinim javljanjima s prvih crta bojišnice tijekom Domovinskog rata. Svoju karijeru započela je 1990. godine u "Zagrebačkoj panorami", no ubrzo je postala ratna reporterka, hrabro izvještavajući iz nekih od najteže pogođenih područja. Njezina javljanja iz Siska, Vinkovaca, Osijeka, Pakraca, Gospića i s juga Hrvatske urezala su se u kolektivno pamćenje nacije. U vremenima kada su vijesti s terena bile od presudne važnosti, njezin miran glas i profesionalan pristup ulijevali su povjerenje, donoseći ključne informacije iz samog središta ratnih zbivanja.

Nakon ratnih godina, njezina karijera nastavila se razvijati unutar Informativnog programa, gdje je preuzela neke od najodgovornijih uloga. Do 2000. godine bila je izvjestiteljica iz Hrvatskoga sabora i Ureda Predsjednika RH, prateći ključne političke događaje u formativnim godinama hrvatske države. Ipak, vrhunac njezine prepoznatljivosti pred kamerama dogodio se kada je sjela u voditeljski stolac Dnevnika. Podnevni Dnevnik uređivala je i vodila od 1995. do 1996. godine, da bi 2002. preuzela i uređivanje središnjeg Dnevnika, najgledanije informativne emisije u zemlji.

Iako se posljednjih godina povukla iza kamera, njezin utjecaj na program HRT-a nije nimalo oslabio. Bila je ključan dio tima koji je 2004. godine pokrenuo popularnu mozaičnu emisiju "Život uživo", gdje je također bila jedna od urednica, pokazavši time iznimnu svestranost i sposobnost rada na različitim televizijskim formatima. Od 2010. godine radila je kao urednica u desku Informativnog programa, a kasnije i kao koordinatorica dopisništva IMS-a, gdje je svoje golemo iskustvo prenosila na druge. Malo je poznato da je 2019. bila i scenaristica te urednica zapaženog serijala "Liječnici političari".

Vijest o odlasku Melinde Kurilj Antunović njezini kolege iz emisije "Dobro jutro, Hrvatska" podijelili su s gledateljima uz emotivnu poruku. "Njezina je karijera na HRT-u zaista upečatljiva, no vrijeme je, kako sama kaže, za neke nove projekte izvan HRT-a. Sretno, Meli, u budućim poslovnim poduhvatima, hvala ti za uvijek korektan kolegijalan odnos i sve emisije koje si uredila za našu redakciju", poručili su joj kolege.