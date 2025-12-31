Preminuo glumac iz kultne serije, pamtit ćemo ga po jednoj od najpoznatijih psovki na TV-u

Preminuo je Isiah Whitlock Jr., jedan od najprepoznatljivijih karakternih glumaca svoje generacije čije je lice obilježilo neke od najhvaljenijih serija i filmova posljednjih desetljeća. Glumac je umro u utorak u New Yorku u 72. godini. Vijest je potvrdio njegov menadžer Brian Liebman, navodeći da je glumac preminuo mirno nakon kratke i hrabre borbe s bolešću. "Isiah je bio briljantan glumac i još bolja osoba. Voljeli su ga svi koji su imali zadovoljstvo raditi s njim ili ga poznavati. Jako će nam nedostajati", izjavio je Liebman za Deadline. Iako je njegova karijera bila bogata i raznolika, Whitlock će zauvijek ostati urezan u pamćenje publike kao korumpirani, ali šarmantni državni senator R. Clayton "Clay" Davis iz kultne HBO-ove serije "Žica" ("The Wire"), koja se smatra jednom od najboljih televizijskih serija svih vremena.

Njegov lik senatora Davisa postao je besmrtan ne samo zbog kompleksne izvedbe, već i zbog jedne jedine riječi, psovke koju je Whitlock pretvorio u umjetničku formu. Njegov otegnuti i specifično izgovoren uzvik "Sheeeeeit" postao je kulturni fenomen i zaštitni znak serije. Zanimljivo je da fraza nije potekla od scenarista, već od samog glumca. Inspiraciju je, kako je često govorio u intervjuima, pronašao u svom pokojnom ujaku Leonu, čiji ga je način izgovaranja te riječi fascinirao od djetinjstva. Prvi put ju je iskoristio u filmu "25. sat" redatelja Spikea Leeja, a kada je počeo raditi na "Žici", spontano ju je ubacivao u dijaloge. Scenaristima se to toliko svidjelo da su je na kraju i službeno počeli pisati u scenarij. "Bio sam na stanici Grand Central i izdaleka sam čuo nekoga kako to izgovara uz osmijeh. Drago mi je da ljudi u tome uživaju", ispričao je jednom prilikom.

Posebno poglavlje u njegovoj karijeri čini dugogodišnja i plodna suradnja s redateljem Spikeom Leejem, koji ga je smatrao jednim od svojih omiljenih glumaca. Whitlock se pojavio u čak šest njegovih filmova, uključujući "25. sat", "Ona me mrzi", "Ljeto u Red Hooku", "Chi-Raq", "Crni član KKKlana" i "Da 5 Bloods". Upravo je Lee bio jedan od prvih koji su se oprostili od svog prijatelja i kolege, objavivši njihovu zajedničku fotografiju uz dirljive riječi: "Danas sam saznao za odlazak mog dragog voljenog brata Isiaha Whitlocka. Bog ga blagoslovio.". Njihovo partnerstvo svjedočilo je o međusobnom poštovanju i Whitlockovoj sposobnosti da ostavi trag čak i u manjim ulogama.

Osim suradnje s Leejem i uloge u "Žici", Whitlock je ostvario zapažene izvedbe i u brojnim drugim projektima. Gledatelji ga pamte i kao ministra obrane Georgea Maddoxa u HBO-ovoj političkoj satiri "Potpredsjednica" ("Veep"), gdje je glumio uz Juliju Louis-Dreyfus, te kao političara povezanog s organiziranim kriminalom u dramskom trileru "Vaša Visosti" ("Your Honor"), rame uz rame s Bryanom Cranstonom. Njegova posljednja televizijska uloga bila je ona šefa policije u Netflixovoj misterioznoj seriji "Rezidencija". Karijeru je gradio postojano, s desecima gostujućih uloga u serijama poput franšize "Zakon i red", gdje se pojavljivao u svim njezinim inačicama.

Put Isiaha Whitlocka Jr. do glumačkog Olimpa bio je sve samo ne tipičan. Rođen u South Bendu u Indiani kao jedno od desetero djece, odrastao je skromno. Njegov prvi san bio je sportski, a na Sveučilište Southwest Minnesota State stigao je zahvaljujući stipendiji za američki nogomet. Međutim, ozljede su prekinule njegove atletske snove i usmjerile ga prema kazališnim daskama. Nakon diplome pridružio se prestižnom American Conservatory Theateru u San Franciscu, gdje je brusio svoj zanat prije nego što se preselio u New York, koji je postao njegov dom. Njegova filmografija uključuje i uloge u klasicima poput "Dobrih momaka" Martina Scorsesea, komedijama "Cedar Rapids" i nedavnom hitu "Kokainski medvjed", dokazujući nevjerojatnu svestranost koja ga je krasila.

U intervjuu za NPR 2021. godine, Whitlock se osvrnuo na činjenicu da su mu uloge koje su mu definirale karijeru stigle relativno kasno, kad je već bio blizu pedesete. "Možda nadoknađujem izgubljeno vrijeme, jer moram reći da nisam igrao ovakve uloge dok sam bio u dvadesetima. Čekao sam da se krajolik promijeni, a kad se krajolik promijenio, ja sam još uvijek bio tu", rekao je, opisujući svoju ustrajnost. Iza sebe je ostavio i dva posthumna projekta koja publika tek treba vidjeti: posudio je glas u nadolazećem Pixarovom animiranom filmu "Hoppers" te je glumio u filmu "The Body Is Water". Njegov odlazak ostavlja veliku prazninu, no njegova ostavština živjet će kroz desetljeća izvanrednih uloga i, naravno, kroz jednu nezaboravnu psovku. Kako je zaključio njegov menadžer: "Ako ste ga poznavali, voljeli ste ga. Neka njegovo sjećanje zauvijek bude blagoslov. Srca su nam slomljena".