NAKON PEDESETE

FOTO Ovi poznati očevi odlučili su se na roditeljstvo u zreloj dobi

Foto: Privatni album/Reuters/PIXSELL
01.01.2026.
u 06:30

Zlatko Marić (65), vlasnik najpoznatije zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj, Sokol Marić, za Večernji list otkrio je kako s 40 godina mlađom suprugom čeka dijete. Prisjetili smo se očeva koji su čari očinstva iskusili u zreloj dobi.
Najpoznatiji domaći primjer svakako je pokojni pjevač Parnog Valjka, Aki Rahimovski, čija je vijest da je u 65. godini postao otac djevojčice odjeknula kao bomba.
Apsolutni rekorder, barem prema vlastitom priznanju, bio je legendarni hrvatski glumac Zvonimir Rogoz, koji je tvrdio da je postao otac u 92. godini.
Glumac i redatelj Dejan Aćimović prvi je put postao otac s 52 godine, kada mu se rodio sin Andrija. 
U šesto desetljeće života zakoračio je glumac Rade Šerbedžija kada je kao 51-godišnjak dobio peto dijete, kćer Milicu.
Željko Bebek sina Zvonimira dobio je s 58 godina, a kćer Katarinu sa 61 godinom. 
Ronnie Wood dva dana prije 79. rođendana dobio je blizanke.
Mick Jagger osmo dijete, sina Deverauxa, dobio je kad su mu bile 73 godine. 
Prije dvije godine dva glumačka velikana u razmaku od samo mjesec dana objavili su da su ponovno postali očevi. Prvo je Robert De Niro  potvrdio da je dobio sedmo dijete u dobi od 79 godina. 
Nakon njega otac je u dobi od 83 godine postao i njegov prijatelj Al Pacino. 
Jedan od najpoznatijih primjera je George Clooney, koji je u 56. godini prvi put iskusio čari roditeljstva kada je dobio blizance.
Njegov kolega Bruce Willis svoju je petu kćer dočekao s 57 godina.
Legendarni glumac i redatelj Clint Eastwood, poznat kao veliki holivudski šarmer, svoje je najmlađe od osmero djece, kćer Morgan, dobio 1996. godine, kada mu je bilo 66 godina.
Listi se pridružuje i zvijezda "Zgodne žene", Richard Gere, koji je drugog sina dobio u 70. godini.
Autor "Ratova zvijezda", George Lucas, postao je otac kćeri Everest u 69. godini.
Apsolutni rekorder među slavnima je bivši šef Formule 1, Bernie Ecclestone, koji je 2020. godine dobio sina Acea u nevjerojatnoj 89. godini života.
Jedan od najvećih komičara svih vremena, Charlie Chaplin, svoje je najmlađe dijete, sina Christophera, dobio kada su mu bile 73 godine.

