Preminuo nekad najteži čovjek na svijetu: Imao je samo 41 godinu, a u najdebljoj fazi imao je čak 599 kilograma

Juan Pedro Franco, nekada najteži čovjek na svijetu s težinom koja je prelazila 589 kilograma, preminuo je u 42. godini života. Njegova smrt, koja se dogodila 24. prosinca u bolnici u meksičkoj državi Aguascalientes, uslijedila je nakon naglog pogoršanja stanja uzrokovanog ozbiljnom bubrežnom infekcijom, potvrdio je njegov liječnik, dr. José Antonio Castaneda.

Franco je prvi put privukao globalnu pozornost 2017. godine, kada ga je Guinnessova knjiga rekorda proglasila najdebljom živom osobom na svijetu. U svom najtežem razdoblju težio je 599 kilograma i bio je uglavnom vezan za krevet, nesposoban za samostalno kretanje zbog godina ekstremne pretilosti. Kasnije te godine, pod nadzorom dr. Castanede, započeo je intenzivan medicinski program. Plan liječenja obuhvaćao je mediteransku prehranu bogatu voćem i povrćem, nakon čega su uslijedila dva barijatrijska zahvata: operacija smanjenja želuca i želučana premosnica.

Kombinirano liječenje rezultiralo je dramatičnim smanjenjem njegove težine za gotovo polovicu, omogućivši mu da ponovno hoda nakon godina nepokretnosti. Liječnici su istaknuli da je poboljšanje smanjilo rizik od komplikacija povezanih s dijabetesom i kardiovaskularnim opterećenjem, iako ga je duga povijest bolesti i dalje činila ranjivim. Godine 2020. Franco je preživio COVID-19, unatoč tome što je zbog svoje medicinske povijesti bio kategoriziran kao izuzetno visokorizičan pacijent.

Njegov liječnik kasnije je opisao njegov slučaj kao jedan od najsloženijih koje je ikada liječio, naglašavajući kako je Francova otvorenost o njegovim borbama pomogla istaknuti pretilost kao kroničnu bolest koja zahtijeva dugotrajnu i suosjećajnu medicinsku skrb. Govoreći o svojim problemima s težinom, izjavio je: 'Moje tijelo je jednostavno slijedilo svoj put bez ikakve kontrole.' Dodao je: 'Pokušavao sam dijetu dan za danom, ali ništa nije uspjelo i postao sam očajan.' Nakon operacije mršavljenja, rekao je: 'Samo mogućnost podizanja ruku i ustajanja svaki dan, ustajanja po čašu vode ili odlaska na WC, čini da se osjećate sjajno. Fantastično je moći se više kretati i biti samostalniji.'