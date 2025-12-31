Sjećate li se nje? U showu se zaljubila, udala se za farmera, pa razvela: Danas više ovako ne izgleda

Stela Pavičić, jedno od najprepoznatljivijih lica popularnog showa 'Ljubav je na selu', podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu trenutak blagdanske sreće iz topline svoga doma. U opuštenoj atmosferi, okružena božićnim ukrasima, Stela je snimila selfie u ogledalu koji je oduševio njezine fanove. Pozirala je sjedeći na podu u udobnom, crnom pletenom kompletu, a posebnu pažnju privukao je simpatičan modni dodatak, crna kapa s ušima koja joj je dala zaigran izgled.

Kako je otkrila u opisu, radi se o poklonu koji joj je posebno drag i ima sentimentalnu vrijednost. "Ovo mi je presladak poklon od braceka", napisala je Stela uz objavu, dodavši i hashtag #brotherandsister (brat i sestra), jasno dajući do znanja tko ju je razveselio u ovo blagdansko vrijeme. Njezina objava brzo je prikupila brojne pozitivne reakcije. "Nemam riječi, ti si bombon", "Slatka si", "Tako slatko", samo su neki od komentara kojima su pratitelji iskazali svoje simpatije, oduševljeni njezinim izgledom i toplom obiteljskom pričom.

Ova objava o bratskoj ljubavi dobiva poseban značaj kada se uzme u obzir nedavna turbulentna prošlost Stele Pavičić. Naime, njezin brak s farmerom Tomislavom Skejićem, kojeg je upoznala upravo u showu, raspao se krajem 2024. godine, a Stela je kasnije u medijima otvoreno progovorila o razlozima. Kao glavnu prepreku njihovoj sreći navela je Tomislavov pretjerano blizak odnos s njegovom sestrom, koji je bez zadrške opisala kao "bolestan odnos".

Unatoč teškom razdoblju i stresu zbog razvoda, zbog kojeg je u rujnu 2024. izgubila pet kilograma, Stela je dokazala da je prava borkinja. U travnju 2025. otkrila je da je ponovno sretna u ljubavi, i to s muškarcem čiji identitet zasad uspješno čuva od javnosti kako bi zaštitila njegovu privatnost. Na društvenim mrežama je podijelila detalje romantičnog spoja i istaknula kako joj je novi partner vratio vjeru u ljubav, pokazavši joj "kako se muškarac treba boriti za ženu".