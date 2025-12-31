VIDEO Glazbenik je objavio pjesmu naslova 'Alergeni', riječ je o njegovom prvom singlu u samostalnoj karijeri

Glazbenik Marko Mršić (29) nedavno je objavio svoju novu pjesmu naslova "Alergeni". Radi se o njegovom prvom singlu u samostalnoj karijeri, a Marka smo već ranije upoznali kao člana benda Divlji dječak. "Alergene" opisuje kao ljubavnu pjesmu koja je posljedica prijašnjih ljubavnih brodoloma, a na pjesmi je surađivao sa Zlatkom Čošićem. Pjesmu prati i spot snimljen u okolici Slavonskog Broda koji je režirao Hrvoje Wächter. Marka, za početak, pitamo odakle odluka za kretanjem u solo vode.

- Projekt Divlji dječak obilježio je zadnjih desetak godina mojeg autorskog glazbenog djelovanja. Tijekom tog vremena stekao sam dosta znanja i iskustva na koje sam ponosan. Sigurno ću i u budućnosti izvoditi na nastupima određene pjesme iz tog razdoblja. Sastav sam raspustio jer sam osjetio da trebam krenuti drugačijim putem - istaknuo je te dodao da budući da je i za bend sam pisao pjesme, ova odluka mu nije donijela neku veliku promjenu u njegovom pristupu radu.

- Osjetio sam da više ne stojim čvrsto iza tog imena i koncepta, stoga sam morao zaključiti tu priču i nastaviti raditi pod svojim vlastitim imenom - ističe glazbenik koji sada želi nastaviti objavljivati svoje pjesme, a u nekoj daljoj budućnosti volio bi ih okupiti na albumu.

- U planu su i nastupi, ali trenutačno sam usredotočen na studijski rad jer ne želim na silu popunjavati svirački repertoar tuđim pjesmama samo radi nastupa - naglašava mladi glazbenik koji je sa 13 godina počeo svirati gitaru, a onda ubrzo i pjevati. "Prve pjesme sam počeo pisati u 14. godini. Mijenjale su se tijekom godina sklonosti prema određenim podžanrovima glazbe i to je sve zajedno utjecalo na ono što danas radim, 16 godina poslije", prisjeća se te dodaje da u njegovoj obitelji se nitko nije bavio glazbom, ali je svi vole.

Osim glazbe, Marko radi i kao učitelj razredne nastave u školi koju pohađaju djeca s teškoćama u razvoju, pa ga pitamo i pomaže li mu glazba da na kraju dana ispusti svoje emocije i pomaže li djeci kroz glazbu.

- Trenutačno radno mjesto ne utječe bitno na moje glazbene podvige, a ne mogu reći ni da koristim glazbu za "ispuštanje emocija" jer bi to značilo da je ona samo sredstvo za neki cilj izvan nje. Glazba je moja svrha, bez obzira donosi li rasterećenje ili novi teret. Sa svojim učenicima u okviru glazbene kulture nastojim donijeti mali dio tog, u skladu s njihovim mogućnostima - kaže glazbenik koji u slobodno vrijeme trenira, a najveća podrška mu je obitelj.