Ovo je prijevod pobjedničke pjesme Eurosonga, evo o čemu Netta pjeva

Kada su izraelsku pjevačicu Nettu pitali kakvo značenje ima pjesma "Toy" s kojom je pobijedila na ovogodišnjem Eurosongu, Netta je rekla kako pjesma govori o ženskoj snazi i emancipaciji.

Pjesma "Toy" postala je popularna i prije samog Eurosonga, a svi su je zapamtili po specifičnim zvukovima i Nettinu kokodakanju u pjesmi. U nastavku je prijevod pjesme u kojem spominje Barbie i Pikachua te božanstvene žene i glupe dečke:

Pogledaj me, ja sam prelijepo stvorenje,

Baš me briga za tvoje 'moderno propovijedanje'

Dobrodošli momci, previše ste glasni, naučit ću vas

Pam pam pa hoo, prram pam pa hoo

Hej, mislim da ste zaboravili kako se igra

Moj medvjedić bježi

Barbi ima nešto reći, hej, hej, hej

Hej! Moj Simone kaže: Ostavi me na miru

Vodim svog Pikachua kući

Glup si kao tvoj pametni telefon

Wonder Woman nemoj nikada zaboraviti

Ti si božanstvena, a on će požaliti

On je baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Ja nisam tvoja baka-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm

Nisam tvoja igračka

Ti, glupi dječače

sada ću te spustiti i natjerati da me gledaš

plešem s mojim lutkama u MadaBaka

A-a-a-Ani lo buba

Nemoj ići igraj se sa mnom dečko

Ani lo buba

Ne idi igraj se, tresi

Zvone svadbena zvona

Novac, čovječe,

baš me briga za tvoje stvari

(Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo)

Wonder Woman nemoj nikada zaboraviti

Ti si božanstvena, a on će požaliti

On je baka-mhm-bak-mhm-bakbak-bak-mhm-boy

Baka-mhm-bak-mhm-bakbak

Ja nisam tvoja baka-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm-bak-mhm

Nisam tvoja igračka

Ti, glupi dječače

sada ću te spustiti i natjerati da me gledaš

plešem s mojim lutkama u MadaBaka