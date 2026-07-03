Supruga zvijezde Portugala financirala ga je kad nije imao ništa, radila je kao sutkinja na utakmicama

Dok portugalsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu Americi očekuje susret s Hrvatskom, iza jednog od njihovih ključnih igrača, Brune Fernandesa, stoji samozatajna žena. Ana Pinho, supruga kapetana Manchester Uniteda, nije tipična partnerica nogometaša. Njihova priča započela je u srednjoškolskim klupama u Boavisti, gdje su se upoznali kao 16-godišnjaci.

Veza koja je počela kao tinejdžerska simpatija razvila se u dugogodišnju ljubav prije nego što su se vjenčali u prosincu 2015. godine. Pinho je od samog početka za Fernandesa bila više od obične partnerice - njegov najveći oslonac dok je Fernandes gradio svoj put prema vrhu.

Na samom početku, kada potpis izdašnih profesionalnih ugovora za Brunu nije bio ni na vidiku, Ana je financijski podržavala njihovu vezu. Radila je kao sutkinja futsala, a zarađenim novcem financirala je troškove života. Redovito je putovala iz Portugala u Italiju kako bi bodrila Brunu dok je kao 18-godišnjak igrao za Novaru. Upravo je ta nesebična podrška, kako je Fernandes često isticao, bila ključna u najtežim trenucima, dajući mu snagu da ustraje u svojim snovima.

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Danas par ima dvoje djece, kćer Matilde, rođenu 2017., i sina Gonçala, koji je na svijet stigao 2020. godine. Ana se u potpunosti posvetila obitelji, odabravši miran život daleko od medijske pažnje. Iako je aktivna na društvenim mrežama, gdje povremeno dijeli obiteljske trenutke, uspješno održava privatnost. Njezin pristup životu razlikuje se od onog mnogih partnerica nogometaša koje grade karijere u svijetu mode ili kao influencerice.

Ipak, Ana ostaje suprugova najveća podrška s tribina, gdje ga redovito bodri zajedno s djecom. Za Brunu ona je stup sigurnosti u zahtjevnom svijetu profesionalnog nogometa i još jedan dokaz da iza uspjeha velikog sportaša često stoji ženska figura koja je uz njega bila i prije nego što su se upalila svjetla najvećih svjetskih stadiona.

*dijelom uz pomoć AI