Deklarirani pacifist, koji je počeo kao DJ, ljubimac je hrvatske publike

Vijest da Lorenzo Cherubini, svijetu poznatiji kao Jovanotti, stiže u pulsku Arenu, izazvala je velik interes fanova ne samo u Hrvatskoj nego i u cijeloj regiji jer se radi o jednom od najpopularnijih europskih izvođača. Jovanotti je lani izdao 18. album, nazvan "Il corpo umano Vol. 1.", koji je očekivano došao na prvo mjesto u Italiji, a njegov nastavak najavljen je za kraj ove godine.

No tko je zapravo čovjek koji se krije iza umjetničkog imena Jovanotti? Rođen u Rimu 1966. godine, Lorenzo Cherubini svoje je korijene i inspiraciju pronašao u Cortoni, toskanskom gradiću iz kojeg potječe njegova obitelj. Glazbenu karijeru započeo je kao DJ u rimskim diskotekama i na lokalnim radijskim postajama, gdje ga je krajem osamdesetih otkrio legendarni producent Claudio Cecchetto. Upravo je Cecchetto prepoznao njegov talent i doveo ga na Radio Deejay, jednu od najvažnijih talijanskih radijskih postaja. Njegovo umjetničko ime, koje je postalo sinonim za talijansku pop kulturu, nastalo je gotovo slučajno, kao pogreška na promotivnom plakatu, gdje je prvotno zamišljeno "Joe Vanotti" pretvoreno u "Jovanotti". Njegov debitantski album "Jovanotti for President" iz 1988. postao je simbol jedne generacije, a unatoč početnim negativnim kritikama ostvario je ogroman komercijalni uspjeh i prodao se u više od 400.000 primjeraka.

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Tijekom više od tri desetljeća duge karijere Jovanotti je prošao nevjerojatnu umjetničku transformaciju. Počevši kao DJ s mješavinom hip-hopa, rapa i disca, postupno je napuštao jednostavne forme i počeo istraživati dublje glazbene vode. Njegov zvuk postao je sofisticirana fuzija popa, funka, rocka, elektronike i world musica. Kritičari kao ključnu prekretnicu često navode rane devedesete i album "Una tribù che balla" iz 1991., kada su se u njegovim tekstovima počele pojavljivati teme društvenog i političkog angažmana, karakteristične za tradiciju talijanskih kantautora. Albumi poput "Lorenzo 1994", "Buon Sangue" (2005.) i "Lorenzo 2015 CC." predstavljaju ključne točke njegova sazrijevanja, dokazujući sposobnost da se neprestano mijenja, a da pritom ostane autentičan. Ta glazbena širina iznjedrila je bezvremenske hitove kao što su "Penso Positivo", "L'ombelico del Mondo", "A te", "L'Estate Addosso" i "Chiaro di Luna", pjesme koje su prešle granice Italije i postale dio kolektivne svijesti publike diljem Europe.

Jovanottijeva karijera neraskidivo je vezana uz njegov snažan društveni i politički angažman. Kao deklarirani pacifist često je surađivao s organizacijama poput Amnesty Internationala i Emergencyja. Jedan od najupečatljivijih primjera njegova aktivizma jest pacifistička pjesma "Il mio nome è mai più" ("Moje ime je nikad više"), koju je 1999. godine, tijekom rata na Kosovu, snimio s Lucianom Ligabueom i Pierom Pelùom. Pjesma je postala najprodavaniji singl te godine u Italiji, a sav prihod doniran je organizaciji Emergency. Njegov angažman proteže se i na borbu protiv siromaštva te kampanje za otpis duga siromašnim zemljama, što ga je povezalo i s Bonom iz grupe U2.

Osim što je plodan glazbenik, Lorenzo Cherubini i svestrani je umjetnik čiji se interesi protežu na književnost i film. Objavio je nekoliko knjiga, uključujući autobiografske zapise i razmišljanja. Njegova pjesma "Baciami ancora" donijela mu je 2010. prestižnu filmsku nagradu David di Donatello za najbolju originalnu pjesmu. U privatnom je životu od 2008. u braku s Francescom Valiani, s kojom ima kćer Teresu, rođenu 1998. godine. Njoj je posvetio jednu od svojih najljepših balada, "Per te", koja je postala hit s albuma "Capo Horn". Svoj avanturistički duh pokazao je i 2020. godine, kada je biciklom prešao put od Čilea do Argentine, snimivši o tome dokumentarnu seriju "Non voglio cambiare pianeta".

U Hrvatskoj je prvi put nastupio još u ljeto 1994. godine, kada je pjevao s Erosom Ramazzottijem na stadionu u Velikoj Gorici, a nekoliko mjeseci poslije održao je i samostalni koncert u Domu sportova u Zagrebu. S velikim umjetnikom imao sam priliku razgovarati u Ljubljani 2015., kada se u intervjuu za Večernji list prisjetio toga koncerta.

– Moj samostalni koncert bio je usred rata u Hrvatskoj. Bila su to teška vremena, ali imao sam slobodan dan pa sam stigao i upoznati vaš prekrasni grad. Želio sam vam donijeti glazbu i dobro raspoloženje i na taj način vam pokazati da niste sami. Na koncertu sam osjetio povezanost s publikom i bilo mi je lakše – kazao mi je tada Jovanotti, koji se i tijekom razgovora pokazao šarmantan i duhovit, kakvim ga i inače doživljavamo. Odgovarao je na savršenom engleskom jeziku budući da već gotovo 15 godina živi u New Yorku. Na pitanje zna li možda nekog od hrvatskih izvođača, rekao je da ne zna, ali da zna prepoznati naš zvuk, "taj spoj folka i popa". Jovanotti nije samo pjevač. On je pripovjedač, aktivist i inovator čiji će nastup u Puli bez sumnje biti više od koncerta. Bit će to sveobuhvatan doživljaj koji će još jednom potvrditi zašto je već desetljećima jedna od najvažnijih figura europske glazbe.