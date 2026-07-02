Ljubavna priča portugalske zvijezde počela je tajno u lockdownu, a rezultirala je vjenčanjem iz snova

Naša nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. O njihovim nogometašima sve se zna, a o privatnom životu najbolje znamo o Ronaldu, dok i drugi nogometaši imaju zanimljiv život, a jedan od njih je Bernardo SIlva.

Dok je svijet 2020. godine bio zatvoren zbog pandemije koronavirusa, za portugalsku nogometnu zvijezdu Bernarda Silvu i manekenku Ines Tomaz bio je to početak jedne velike ljubavi. Iako su oboje odrasli u Lisabonu i kretali se u sličnim društvenim krugovima, njihovi su se putevi isprepleli tek tijekom karantene, i to preko zajedničkih prijatelja. Vrijeme su provodili u izolaciji u velikoj kući u blizini Lisabona, gdje se, daleko od pritiska javnosti i medija, rodila romansa. Veza je brzo ojačala, a u svibnju 2020. godine Ines ju je i službeno potvrdila objavivši na Instagramu video na kojem je par zagrljen na plaži. Bio je to suptilan, ali jasan znak da je veznjak Manchester Cityja, nakon prekida s francuskom manekenkom Alicijom Verrando, ponovno sretan.

Njihova je ljubav cvala, a dvije godine kasnije, u svibnju 2022., par je objavio sretnu vijest o zarukama. Ines je na društvenim mrežama podijelila fotografiju na kojoj pokazuje zaručnički prsten uz jednostavan, ali moćan opis: "Zauvijek DA. Moja beskrajna ljubavi." Identičnu objavu podijelio je i Bernardo, a čestitke su stizale sa svih strana. Par je zajednički život već gradio u Manchesteru, gdje su živjeli u stanu u centru grada sa svoja dva francuska buldoga, Charlesom i Johnom. Zanimljivo je da je pas John ime dobio po Bernardovom suigraču i velikom prijatelju, Johnu Stonesu, što svjedoči o opuštenoj i sretnoj atmosferi u njihovu domu. Ubrzo je uslijedila još jedna velika vijest - u travnju 2023. objavili su da očekuju svoje prvo dijete.

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Vrhunac njihove ljubavne priče dogodio se 1. srpnja 2023. godine, kada su izrekli sudbonosno "da" u svojoj domovini. Vjenčanje je održano u idiličnom okruženju, na imanju Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, vinariji i hotelu smještenom na brežuljku u čarobnoj dolini rijeke Douro. Ceremoniji je prisustvovalo 250 gostiju, uključujući obitelj, prijatelje i brojne Bernardove suigrače iz Manchester Cityja poput Rúbena Diasa, Kylea Walkera i Riyada Mahreza, kao i portugalskog reprezentativca Joãa Félixa. Vizija para bila je stvoriti romantičnu toskansku atmosferu na otvorenom, spajajući šarm i luksuz koji poštuje prirodu i krajolik. Sama Ines je kasnije otkrila kako su glavne organizatorice bile njezina majka i sestra Mariana.

Mladenka, koja je u to vrijeme bila trudna, blistala je u raskošnoj vjenčanici od tila s potpisom Elieja Saaba, upotpunivši izgled elegantnim Diorovim cipelama. "Udaješ se samo jednom. Željela sam vjenčanicu iz bajke", izjavila je. Nakon svečane večere, presvukla se u drugu, jednako zanosnu haljinu Oscara de la Rente, koja je otvorenim leđima i pripijenim krojem istaknula njezin trudnički trbuh. Bernardo je izgledao elegantno u odijelu po mjeri lisabonskog krojačkog salona Rosa & Teixeira. Poseban trenutak večeri bio je nastup njegove sestre, pjevačice Marije Carvalho e Silve, kojoj se na pozornici nakratko pridružio i sam mladoženja, iznenadivši goste svojim pjevačkim umijećem.

Za Bernarda Silvu 2023. godina bila je uistinu nezaboravna, kako na profesionalnom, tako i na privatnom planu. Samo nekoliko tjedana prije vjenčanja, s Manchester Cityjem je osvojio povijesnu trostruku krunu, uključujući i Ligu prvaka. Ipak, ti su mu uspjesi, kako je sam priznao, u sjeni onih životnih. "Ovo je bila najbolja godina mog života. Od osvajanja Lige prvaka do vjenčanja s mojom nevjestom i skorog rođenja našeg prvog djeteta, definitivno će ostati u sjećanju. Oženiti Ines i postati otac znači mi puno više od moje profesionalne karijere", rekao je nogometaš u emotivnom intervjuu, jasno dajući do znanja koji su mu prioriteti. Ta izjava odjeknula je među navijačima, koji su u njemu prepoznali ne samo vrhunskog sportaša, već i predanog obiteljskog čovjeka.

Samo nekoliko tjedana nakon vjenčanja iz snova, 29. kolovoza 2023., par je dočekao najveću sreću - rođenje kćeri Carlote. Dolazak prinove zaokružio je njihovu priču i postavio temelje za budućnost koju planiraju graditi u Portugalu. Naime, Bernardo je Ines zaprosio u Lisabonu, gradu u kojem su se i upoznali, a ondje trenutno grade i svoju kuću iz snova, gdje se nadaju proširiti obitelj. "Vjenčanje u našoj domovini, okruženi ljudima koje volimo, bila je jedina opcija za nas", istaknuo je Silva. Ines je dodala: "Oduvijek sam sanjala o tome da postanem majka, tako da je proslava ove faze trudnoće za nas vrlo posebna. Na ovu godinu naših života gledat ću s toliko ljubavi."

Iako je Ines Degener Tomaz (rođena 24. lipnja 1998.) postala globalno poznata kao supruga nogometne zvijezde, ona je i sama izgradila uspješnu karijeru. Radi kao model za agenciju NXT MANAGEMENT i surađuje s poznatim brendovima poput Armani Beauty i Calzedonia. Njezina sestra blizanka, Mariana, također je poznata javnosti nakon što je predstavljala Portugal na izboru za Miss Global 2017. godine. Ines je, osim toga, vrlo bliska i sa suprugama drugih nogometaša, a posebno sa Sarom Gündoğan, suprugom İlkaya Gündoğana.

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*dijelom uz AI