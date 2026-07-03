Strani mediji raspisali se o supruzi našeg vatrenog, evo koji je razlog tome

Austrijski mediji svoju pozornost usmjerili su na lijepu Adrianu Ćaletu-Car, suprugu vatrenog Duje Ćalete-Cara. Portal Heute objavio je članak o njezinim objavama s putovanja po Sjevernoj Americi, koje je podijelila na društvenim mrežama. Adriana je sa sinovima Maurom i Felipeom nekoliko dana provela u New Yorku. Na Instagramu je pokazala kako su obišli poznati vidikovac SUMMIT One Vanderbilt, uživali u pogledu na Manhattan, posjetili umjetničku instalaciju Affinity, šetali gradom i svratili na limunadu i matchu u poznati kafić Ralph Lauren. Među simpatičnijim trenucima koje je podijelila bio je i pokušaj njezina sina da ulovi vjevericu u jednom od gradskih parkova.

Austrijanci su pritom primijetili i da je u isto vrijeme u New Yorku boravila i Helena Livaković, supruga hrvatskog vratara Dominika Livakovića, koja je posjetila Muzej moderne umjetnosti (MoMA).

Podsjetimo, Adriana i Duje roditelji su dvojice sinova Maura i Felipea, a divna vijest o ljubavi ovog para u medije je isplivala 2017. godine. Šibenčanin Duje Ćaleta-Car, tada nogometaš Red Bull Salzburga, pohvalio se atraktivnom djevojkom putem društvenim mreža. Naime, 20-godišnjak se tada zaljubio u pet godina stariju pravnicu Adrianu Đurđević. Par je sudbonosno 'da' izgovorio u lipnju 2022. godine u Dubrovniku. O njezinoj vjenčanici, koju je inače dizajnirala Matija Vuica mnogi su pričali.

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Bilo da se radi o šetnji gradom, obiteljskom izlasku ili nekom svečanijem događaju, Adriana Ćaleta-Car uvijek plijeni pažnju svojim modnim odabirima. Njena sposobnost kombiniranja dizajnerskih komada s high street brendovima, uz pažljivo biranje modnih dodataka, čini je pravom inspiracijom za mnoge žene.