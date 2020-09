Ove zvijezde oprostile su bračnu nevjeru, shrvane patile pod povećalom javnosti

Brakovi mnogih slavnih parova našli su se pred krahom zbog nevjere, no za razliku od njihovih srca - još uvijek nisu puknuli. Iako mnogi ne mogu prijeći preko ovakve vrste nepovjerenja, poneki su odlučili poraditi na oprostu. Krajem travnja 2016. godine svijet se šokirao pjesmama kraljice glazbenih ljestvica Beyoncé. Naime, u svom šestom studijskom albumu ‘Lemonade’ ova je pjevačica opjevala svu svoju bol nakon što je saznala da je suprug, glazbenik Jay Z, vara. Snimka iz 2014. koja je došla u javnost poljuljala je iluziju o savršenoj vezi. Nakon Met Gala večeri, par je završio u liftu s Beyoncéinom sestrom Solange koja je fizički napala Jaya dok je Beyoncé sve promatrala. Iako neko vrijeme nisu htjeli ništa komentirati, kasnije su priznali istinu. Bračni par nikada nije govorio o svom ljubavnom životu i dugo se nagađalo jesu li šuškanja o nevjeri istinita, a diva je svemu stala na kraj kada je izdala cijeli album o muževoj nevjeri. Svi su tada zapamtili stih o ‘Becky s dobrom kosom’, koji je pokrenuo teorije o mogućim ljubavnicama.

Potom je isto sa svojim albumom učinio i Jay Z, a sve kako bi se ispričao supruzi, dok je kao završnica njihove drame došao i zajednički album ‘Everything is Love’ koji je izašao prije dvije godine. Tada su oboje pjevali o sretnoj ljubavi čime su javnosti dali do znanja kako je Queen B smogla snage sve oprostiti mužu, a kruna oprosta bili su blizanci Sir i Lumi Charter.

Ljubavni život zvijezde ‘Seksa i grada’ šest je godina fanove serije držao ispred malih ekrana, a potom u još dva nastavka istoimenog filma, no stvarni ljubavni život glumice Sarah Jessice Parker bio je gotovo podjednako buran. Naime, njezin suprug Matthew Broderick uhvaćen je na djelu – paparazzi su ga u nekoliko navrata snimili s nepoznatom crvenokosom djevojkom, a nakon što je postalo jasno da je Matthew zapravo varao svoju suprugu dulje vrijeme dok je ona putovala snimajući filmove, prijavio se na rehabilitaciju i odvikavanje od seksa. Međutim, cijela je stvar samo ojačala njihov brak pa je već sljedeće godine par sretno dočekao blizance Marion i Tabithu, te su sa svoje 23 godine bračnog staža i dalje jedan od najdugovječnijih hollywoodskih parova.

Još jedan zvjezdani par koji je zajedno više od 20 godina su Victoria i David Beckham. Iako njihov brak mnogima djeluje poprilično idilično, prije 15-ak godina to nije bio slučaj. Victoria je godinama bila žrtva suprugove nevjere, a 2004. budućnost im je bila upitna jer se pročulo da David supruzi iza leđa spava sa svojom asistenticom i s još dvije žene. Naime, David je u rujnu 2003. godine viđen s nepoznatom ženom, a iako je popularni nogometaš koji je tada karijeru gradio u Real Madridu sve negirao, kasnije se saznalo tko je bila ta žena. Sve je javnosti potvrdila upravo ona – njegova bivša privatna asistentica Rebecca Loos koja je otkrila sve sočne detalje tajne seksualne veze sa slavnim nogometašem. Victoria je bila jako pogođena svime pa je poput Beyonce napisala pjesmu o muževoj nevjeri, no svemu je ipak stala na kraj i odlučila oprostiti suprugu koji joj je pokazao koliko mu je žao. Sada par ima četvero djece i čini se da su sretniji nego ikad.

Ljepotica porculanskog tena Nicole Kidman bila je shrvana kada je saznala da ju je suprug Keith Urban na samom početku njihova braka 2006. godine varao.

Tek nekoliko mjeseci nakon što su se vjenčali, manekenka i model Amanda Wyatt izišla je u javnost sa svim detaljima njihove afere. Osim toga, javnosti je otkrila kako se Urban godinama bori s ovisnošću, a priznala je i da je ljubovala s glazbenikom još i prije nego što je on upoznao miljenicu hollywoodske publike Nicole. “Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada”, rekla je Amanda u jednom intervjuu misleći na glazbenika, a čini se da je Nicole mužu odlučila dati drugu šansu pa par danas ima dvoje djece, Sunday i Faith, i čini se kako je to sve ostalo iza njih. Jedan od parova zbog tih je razloga potražio i stručnu pomoć pa su tako sportaš Carey Hart i glazbenica Alecia Beth Moore, poznatija kao Pink, navodno još dandanas često u bračnom savjetovalištu. Sve je počelo još prije dvanaest godina kada je pjevačica prodornog glasa saznala da je muž vara, a kako se situacija više nikada ne bi ponovila, odlučili su se za takav korak. Vjerujući u njega kao dobrog oca, prijatelja i muža, Pink je ipak odlučila ostati u braku iako su mnogo puta prekidali i mirili se, a neko vrijeme čak nisu ni živjeli zajedno. No već godinama žive skupa i odgajaju svoje dvoje djece, 9-godišnju kćer Willow Sage Hart i dvogodišnjeg dječaka Jamesona.

Ipak, čudnije od svih s tim se problemom nosila reperica Belcalis Marlenis Almánzar, popularna kao Cardi B. Samo nekoliko mjeseci nakon vjenčanja, Cardi B. saznala je za suprugovu nevjeru, a na čuđenje javnosti, na sve je samo slegnula ramenima. Tako je na svom Twitter profilu potvrdila da ju je suprug Kiari Kendrell Cephus, profesionalno poznat kao Offset, varao, ali tim je putem samo poručila: “To se događa svima, a kladim se i vama. Ljudi drukčije reagiraju na probleme u vezama”. Par se prije tri godine tajno vjenčao, a na Valentinovo 2018. godine saznalo se da očekuju i prinovu. Cardi je oko svog privatnog života uvijek bila iskrena i bez dlake na jeziku, pa ne čudi njezina odluka da bez glume iznosi i stvari iz svog privatnog života.

