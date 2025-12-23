Naši Portali
margarita mladinić

U seriji 'Divlje pčele' igra najmlađu članicu obitelji Vukas, a osim na ovom projektu radila je i na dječjim predstavama

Foto: RTL
1/4
VL
Autor
Davorka Ćuk
23.12.2025.
u 22:00

Tereza je vrckava, znatiželjna, prpošna, željna ljubavi i života van zlatnog kaveza, a Margarita kaže i da lik ima sličnosti s njom privatno

S početkom emitiranja "Divljih pčela", nove serije na RTL-u, imamo priliku gledati i nova glumačka lica, a jedno od njih jest i Margarita Mladinić koja u seriji igra najmlađu članicu obitelji Vukas, djevojku Terezu. Tereza je vrckava, znatiželjna, prpošna, željna ljubavi i života van zlatnog kaveza, a Margarita kaže i da lik ima sličnosti s njom privatno.

- Rekla bih da dijelimo tu vrstu neke opće životne radosti i znatiželje, a ja također kao i Tereza obožavam modu i rozu boju - ističe glumica kojoj je ova serija najveći projekt na kojem je radila do sada. Mlada glumica nedavno je proslavila svoj 27. rođendan, a na proslavi su joj se pridružile i kolege sa seta.

- Prirodno smo se zbližili tijekom ova tri mjeseca snimanja - kaže te dodaje da je atmosfera na setu uvijek pozitivna te puno smijeha i poštovanja.

- Volim se družiti sa svima, ali sam najbliža s Matkom Jukićem još od studija, s prekrasnim sestrama Runje: Ana Marijom Veselčić, Lidijom Kordić, Lidijom Penić-Grgaš i divnim Davorom Pavićem - ističe mlada glumica koja kaže i da misli da se rodila s ljubavi prema glumi.

- Uvijek sam bila na raznoraznim folklorima, školskim priredbama i plesala sam balet kroz cijelo školovanje, ali mislim da sam tu ljubav potpuno osvijestila u srednjoj školi kad sam krenula pohađati Playdrama glumački studio u Splitu - govori glumica koja je studirala u Sarajevu i Zagrebu, a to vrijeme pamti kao najljepši u životu.

- Svoje studentske dane, posebno one u Sarajevu, pamtim kao najljepši životni period. Imala sam divne profesore, kolege među kojima danas imam prijatelje za cijeli život i uvijek se nekako sjetna i sretna vratim svom Sarajevu. U Zagrebu mi je, pak, bilo malo teže, trebalo mi je neko vrijeme da se prilagodim drugačijem sistemu rada i da se naviknem na novi grad i stvorim život od početka, ali dani na ADU su mi također u lijepom sjećanju - iskreno priznaje.

FOTO Tko su 'Divlje pčele'? Ove glumice utjelovile su sestre Runje, a osvajaju na prvu
1/8

Najveći uzor u životu joj je mama, a što se posla tiče, "sve kolege koji se ostrašćeno i predano bave ovim poslom". Prije "Divljih pčela", za koje kaže i da su joj obilježile ovu godinu, radila je na dječjoj predstavi "Putovanje prema snu" u produkciji Boom Teatra i režiji Paška Vukasovića.

- To je moja prva dječja predstava i prva predstava u Zagrebu pa mi je posebno draga. Radujem se novim projektima i prilikama - ističe te dodaje da je željna raznih uloga, a da si posebno priželjkuje neku koja bi od nje zahtijevala potpunu transformaciju. Što se privatnog života tiče, Margarita svoje slobodno vrijeme prvenstveno koristi za treniranje.

- Kuham, družim se s dragim ljudima koje zbog snimanja ne stignem vidjeti, čuvam pse prijateljima i popijem pokoju čašu vina - govori te dodaje da što se žanrova filmova ili serija koje prati privatno tiče, to moraju biti drame ili trileri. Najveća podrška su joj mama Nađa, tata Gordan, sestra Sonja i djed Stanislav, a za 2026. godinu posebna želja joj je da njezine bliske ljude i nju posluži zdravlje, da radi i da konačno udomi jednu azilsku njušku.

Ključne riječi
RTL Divlje pčele Margarita Mladinić showbiz

