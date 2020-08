Ove glazbene dive se obožavaju: Zajedno su prebrodile bračnu prevaru, ali i skinule 40 kg

Glazbena industrija može biti itekako okrutna, no to nije slučaj kod dvije slavne glazbene dive. Uz to što su obožavateljice međusobnog glazbenog opusa, Beyoncé i Adele su također najbolje prijateljice. Adele je dugo bila obožavateljica Queen B, a posljednjih godina upravo je ona osoba kojoj se britanska diva obraća za savjet.

Jedan od takvih bio je i onaj vezan uz Adeleinu nevjerojatnu transformaciju koja je šokirala svijet. Adele je fizičku tranformaciju započela nakon rastave s bivšim suprugom Simonom Koneckijem, kada se odlučila za naporan režim mršavljenja i treninga. Američki magazin Heat piše kako je upravo Beyoncé inspirirala Adele i dala joj savjete pomoću kojih je izgubila više od 40 kilograma.

"Beyoncé je ultimativna Adeleina ikona. Pomogla joj je vlastitim savjetima o fitnessu, kao i davanjem različitih pogleda na sve to, ujedno je podržavajući da uživa u svom poslu", rekao je blizak izvor za američki medij. Čini se kako je i Beyoncéin dokumentarni film 'Homecoming' nadahnuo britansku pjevačicu, kao i vizualni album 'Black is King', koji je izašao prošli tjedan, a koji je Adele podijelila na Instagramu, klečući ispod jedne od scena na kojima je Beyoncé.

Foto: Instagram

Obožavatelji su blisko prijateljstvo diva prvi put vidjeli 2015. godine, kada je izbačen Beyoncéin album 'Lemonade' kada je pjevačica svijetu ispričala kako ju je suprug Jay-Z varao. I dok se svijet suočavao s tim, čini se da se pjevačica s tim borila u svoja četiri zida. Obratila se Adele radi savjeta i podrške kako bi preboljela oluju kod kuće, a ona joj je navodno dala jedan savjet da održi svoju vezu sretnom i zdravom: nema više društvenih mreža!

Prijateljstvo Adele i Beyoncé počelo je cvjetati od tog trenutka nadalje. 2017. godine Adele je osvojila nagradu Grammy za svoj album '25' - ali svoj je govor posvetila američkoj pjevačici. Također se priča da je Beyoncé čak otišla toliko daleko da je odgađala s izdavanjem svog šestog studijskog albuma 'Lemonade' kako bi omogućila Adele da dobije svoj trenutak na glazbenim ljestvicama.